"Macri dijo que se puede jugar en Núñez"

El titular de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró ayer que el presidente Mauricio Macri le dio a la institución del barrio porteño de Núñez "el apoyo y la seguridad" para que se juegue en el Monumental el partido desquite de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

"El presidente Macri quiere y pretende que el partido se juegue en la cancha de River y que va a existir toda la seguridad para ese partido", dijo ayer a la tarde D'Onofrio en declaraciones a radio la Red. "El mundo se va a enterar del G20 y será un éxito. Y si podemos hacer un G20, ¿cómo no podemos hacer un partido?", se preguntó D'Onofrio.

Sobre el cambio de sede del encuentro, como determinó ayer la Conmebol, el presidente millonario sostuvo: "No tenemos ningún país, yo les miento si les digo dónde se juega. Hasta ahora nos dicen que se jugaría 8 o 9 de diciembre y fuera de la Argentina".

"Lo vi duro a Alejandro Domínguez (titular de la Conmebol) para cambiar la posición, pero creo que cuando vea lo que va a pasar con el G20 se va a dar cuenta de que se puede armar el partido", señaló D'Onofrio.

"Hay 66.000 personas que compraron entradas y pretenden ver el partido. Yo lo entiendo a Domínguez y lo comprendo, hay que bajar un poco la locura y tranquilizarse", agregó. "No nos pueden vencer los violentos, yo me metí en River para vencer esto", expresó. "River no tiene la culpa, porque falló el sistema de seguridad. Y más que doler me sorprendió el giro de Angelici", tras el pacto de caballeros del fin de semana pasado de posponer el partido, concluyó D'Onofrio.