"La mayoría me decía que yo no tenía la anatomía para ser futbolista. Igualmente, nunca lograron desmoralizarme". Esta declaración pertenece a Luka Modric, recordando su infancia y las negativas que recibió por no cumplir con las aptitudes físicas para jugar al fútbol. Todos aquellos que le dijeron que "no", hoy deben estar estupefactos al ver que el jugador que rechazaron se convirtió en Balón de Oro del Mundial y se consagró como una figura generacional.

Lo dijo el entrenador argentino Marcelo Bielsa en algún momento: "El jugador más difícil de encontrar es «el Modric». El que defiende como un 6 y ataca como un 10. Trabaja en la contención, se hace volante ofensivo y extremo. Un versátil".

El Balón de Oro del Mundial es un premio subjetivo elegido por los miembros del comité técnico de la Fifa, que está compuesto por cinco miembros: el holandés Marco van Basten, el brasileño Carlos Alberto Parreira, el ex DT serbio Bora Milutinovic, el nigeriano Emanuel Amunike y el escocés Andy Roxburgh. La elección se hace antes de la final, es por eso que no siempre el mejor jugador pertenece al campeón. Pasó con Leo Messi en Brasil, donde se avizoraba que iba a levantar la copa, lo que no sucedió, y por eso recibió el premio.

Rusia 2018 se recordará como el Mundial de los goles de pelota parada y de equipos poco vistosos. Croacia fue una de las pocas excepciones y Modric, de 32 años, el gran 'culpable' de que eso sea así.

Luka fue el futbolista que más minutos jugó en el Mundial, con 694 minutos en cancha. Convirtió dos goles y dio una asistencia. Se erigió como el estandarte de un equipo que sin su aporte hoy no sería subcampeón. Al mismo que le prohibían jugar al fútbol de chiquito. El niño sigue presente, pero adentro de un gigante.

Hazard tuvo su distinción

La figura de Bélgica, Eden Hazard, fue condecorado con el Balón de Plata. Pese a que tranquilamente podría haber sido distinguido como el mejor de la copa, el hecho de no haber llegado a la final fue un punto que le jugó en contra en la decisión. Quien completó el podio fue Griezmann.