En la actualidad, la Pantera tiene el pase en su poder luego de ser dado de baja por Xolos de Tijuana en diciembre pasado a causa de los flojos rendimientos.

La comisión directiva rojinegra pretendió en su momento renovarle el contrato a Leal por un año más cuando faltaban nueve meses para que el mismo se venciera. El portugués prefirió irse, siendo transferido en agosto último a Xolos de Tijuana por 350 mil dólares. La operación se concretó durante la inactividad del fútbol por la pandemia. Su último partido en la lepra fue en marzo de 2020, contra Central Córdoba de Santiago del Estero, anotando un gol.

El rendimiento de Leal en el club azteca no fue el esperado. Jugó 3 partidos de titular, 5 ingresando desde el banco y en otros 2 permaneció entre los suplentes. No convirtió ningún gol y su desempeño en el equipo que conduce Pablo Guede no convenció. Así es que se decidió rescindirle el contrato en diciembre.

Durante la última Copa Diego Maradona, Kudelka señaló en alguna oportunidad que al equipo le costaba suplantar a Leal al momento del retroceso. Es una cuestión a tener en cuenta en este momento en que se buscan atacantes, aunque la impresión es que la Pantera no asoma como prioridad. Su predisposición para retornar es más fuerte que el interés de Newell’s.

Cuatro años y 18 goles

Las actuaciones de Luis Leal tuvieron el aval de los números, ya que fue el goleador de Newell’s entre 2017 y 2020 con 18 goles (14 en la liga en AFA, 1 en la Copa Superliga, 1 en la Copa Argentina y 2 en la Sudamericana). En el club jugó 64 partidos (57 como titular).

El portugués debutó el 11 de setiembre de 2017, en la 2ª fecha de la Superliga 2017/18, con Juan Manuel Llop como DT, en un partido que los rojinegros perdieron 1 a 0 contra Huracán en el Tomás Ducó.

En su primera temporada jugó 23 de los 27 partidos del torneo, todos como titular, y estuvo en cancha en el 80% del torneo, ya que jugó 1.939 minutos de los 2.430. Marcó 7 goles: Olimpo (L) 2-0, River (V) 3-1, Racing (L) 2-2, Arsenal (L) 2-1, Estudiantes (V) 2-4, San Martín de San Juan (L) 2-0 y Tigre (L) 2-1.

En 2018, con Omar De Felippe como DT, hizo dos goles ante Atlético Paranaense (L) 2-1 en la Sudamericana, mientras que en la Copa Argentina de ese año disputó 4 partidos (todos de titular) y le marcó un gol a Defensores Unidos 3-0 en la cancha de Sarmiento de Junín.

En 2018/19, con De Felippe primero y Héctor Bidoglio después, jugó 1.207 minutos de los 2.250 de la Superliga. Su porcentaje en cancha bajó del 80 % al 54 %. Dijo presente en 19 de los 25 partidos. Jugó 15 de titular y en 4 ingresó desde el banco. Señaló cuatro goles: Godoy Cruz (V) 1-2, River (V) 2-4, Talleres (L) 1-2 y Huracán (L) 3-1.

En esa temporada también jugó los dos partidos de Copa Superliga ante Gimnasia (fue titular en La Plata e ingresó desde el banco en Rosario), pero no anotó goles.

En la última Superliga hizo 3 goles: River (L) 2-3, Atl. Tucumán (V) 2-2 y Colón (L) 4-0. Estuvo en cancha el 49% del torneo: jugó 1.019 minutos de los 2.070. Kudelka lo utilizó en 14 (12 de titular) de los 23 partidos. Finalmente, en la Copa Superliga que arrancó antes de la pandemia había comenzado con el pie derecho. Abrió la cuenta en el triunfo ante Central Córdoba en Santiago del Estero por 2 a 1. A los 88’ lo reemplazó Rodrigo Salinas.

Datos: Carlos Durhand