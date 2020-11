9d84a7e8-763b-45d8-af67-054133269559.jpg

“El primer encuentro que tuvimos fue en unos premios Olimpia, yo era muy chica, ahí lo conocí. El se acercó a saludarme y me quedé helada, no sabía muy bien qué decirle. Me saqué una foto, pero no podía hablar”, relató cuando se la consultó por sus vivencias con el Diez, que fueron muchas y muy disímiles. Es que, la enorme trayectoria de Lucha y su talento también deslumbraron a Diego, amante de todo lo bien jugado. Y se rió con la anécdota de esa noche: “¡Sí, esa la foto en la que me pidió que me siente en su rodillas!”. Y destacó: “El fue así siempre con todos los deportistas. Siempre teníamos el apoyo de parte de él. El apoyaba a los deportistas y los conocía”.

Con el andar de los años, el vínculo se afianzó y Lucha dejó de ser una fan para ser más una colega con la que hablaban de cuestiones más humanas. Incluso Maradona era un admirador expreso de Las Leonas. A fines de septiembre les mandó un vídeo especial felicitándolas por los 20 años de su nacimiento. “Después tuve la suerte de que vaya a verme jugar, me lo encontré en otros premios, pero ya eran otras charlas las que se daban: qué cómo me iba, cómo estaba, qué sentía, un poquito más profunda. Pero el recuerdo más lindo que tengo con él fue lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando le regalé mis zapatillas (para Claudia Villafañe, ex esposa de Diego) y porque me acuerdo que me corrí todo el pasillo del estadio olímpico con la enfermera atrás gritándome” ¿Qué pasó? Ese día Maradona bajó al vestuario a darles una charla a las chicas porque habían perdido pero lucha no estaba ahí, sino que le había tocado control antidóping. “Cuando me enteré que estaba ahí y que yo era la única que no lo había saludado salí corriendo, mientras corría y la enfermera me gritaba pensaba 'ya fue acá me suspenden pero no me importa'. Quería saludar a Diego. Cuando llegué lo vi: 'Te quería esperar', me dijo”.

¿Y qué piensa Luciana Aymar, en un día especial como el de la muerte del Diez, que a ella la hayan llamado “Maradona” en lo suyo? “Para mí fue un privilegio, fue mi ídolo máximo desde que tenía ocho años. Mi papá me ponía la remera de Argentina y nos sentábamos en familia a mirar todos los partidos. Repetíamos las imágenes de las jugadas. Mi familia me hizo conocerlo, admirarlo. Por eso digo que fue mi fuente de inspiración, yo quería lograr todo lo que él había logrado en el deporte. Y no sólo los premios, porque como siempre hablo, lo que Diego transmitía adentra de la cancha fue único, tenía una luz especial, él transmitía fortaleza y la llevaba a cualquier equipo. Quería ganar, lo que fuera con cualquier camiseta. Y por la de Argentina se desvivía, eso a mí me encantaba y pensaba 'ojalá algún día pueda levantar una copa (del mundo) como la levantó el Diego. Y por suerte lo pude hacer. Siempre pensé en él, en cada medalla que me colgué, en cada copa que levanté. El me hacía correr más, me hacía entrenar más”, contó Luciana a quien la noticia la agarró en su ciudad natal después de ocho meses de no poder viajar por la pandemia, ya que reside en Chile junto a su novio Fernando González y su hijo Félix.

La Maga, que le concedió a este diario minutos llenos de conmoción, también reveló que no pudo mirar la televisión y que pensaba no hacerlo al menos por un par de días: “Estamos todos conmocionados, no caigo con esta situación, no quiero ni prender. Me resulta fuerte que está Diego en todos lados, no estoy preparada para eso”.

Sobre el final, La Maga contó qué pretende inmortalizar: “Me quedo con el Diego inspirador, carismático y con una convicción enorme que llevó a la Argentina a lo más alto del mundo contagiando a sus compañeros de perseverancia y pasión. Y me quedo con ese Diego que siempre apoyaba a todos los deportistas. Porque uno le tenía miedo a Diego, vos lo veías y no sabías qué hacer y él era el que se acercaba, eso lo aprendí de él. Diego te la daba vuelta, te sacaba la presión, te hacía a vos protagonista, a mí me preguntaba qué sentía de ser la 1 del mundo y yo decía 'pero me está jodiendo?' Me quedo con la mejor versión de Diego y con todas las mil imágenes que tengo grabadas de él adentro de la cancha y lo cariñoso que fue conmigo en muchos momentos de mi carrera deportiva”. Y cerró: “Me quedo también con su sonrisa, que era una sonrisa contagiosa, era muy gracioso Diego en sus declaraciones y en su forma de ser. Me quedo con ese Diego”.