Lovera: "Me voy con bronca por el resultado"

Maxi Lovera fue la figura de Central en el empate ante Patronato. Encaró siempre, se mostró como alternativa, aportó desequilibrio y participó de varias jugadas de gol de la ofensiva de Central. Y por si fuera poco marcó un golazo en el momento en que Central no encontraba los caminos para vulnerar a Ibáñez, el seguro arquero de Patronato.

"Me voy contento por el gol, pero con bronca por el resultado. Hicimos un partido muy bueno y merecíamos quedarnos con los tres puntos", analizó el formoseño ni bien terminó el partido.

El delantero de 20 años admitió además que "en el segundo tiempo nos relajamos un poco y lo terminamos pagando cara".

Ante los rumores de interés por contar con sus servicios de otros equipos, Lovera aseguró que "mi idea es quedarme acá en Central por un tiempo más y después se vera".

Respecto de que con Diego Cocca está teniendo la confianza que a lo mejor no tuvo con otros entrenadores, señaló: "Todos los técnicos que tuve me dieron oportunidad, pero Cocca me dio más continuidad y titularidad".