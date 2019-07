"En este momento estoy acá porque me gustaría pelear el descenso con Central", aseguró el delantero canalla Maximiliano Lovera, quien despierta por estas horas el interés de equipos de Italia, España y México. La confianza que le depositó el DT Diego Cocca sería el factor clave para que el atacante canalla tome la decisión de quedarse en Arroyito.parece.

El juvenil de 20 años es el gran candidato a emigrar tanto por el gran potencial a explotar como la realidad financiera del club. De hecho, desde la dirigencia canalla le confiaron a La Capital que recibieron varias propuestas por el jugador. Entre los clubes interesados están Udinese, Napoli, un equipo de España y otro de México.

Sin embargo, la voluntad del atacante sería quedarse en Arroyito para pelear la Superliga, donde Central deberá sumar la mayor cantidad de puntos para no correr riesgos de descender. "A todo jugador le gustaría (jugar en el exterior) pero en este momento estoy concentrado acá y me gustaría quedarme acá para poder salir del descenso", afirmó Lovera en conferencia de prensa.

En tal sentido, destacó que, desde que llegó Cocca, tuvo la chance de ganarse un lugar en el equipo titular y ganar minutos en cancha. "Me ha dado continuidad y me ha puesto en la posición donde me siento más cómodo", apuntó el delantero, y agregó: "No venía con ritmo futbolístico, pero ahora me estoy desenvolviendo más".

Respecto a su rendimiento, el atacante canalla fue autocrítico. "Me falta terminar bien las jugadas en los últimos metros, así que estoy trabajando para poder mejorar en ese aspecto", admitió.

La realidad económica de Central indica que necesita concretar una venta para poder sumar incorporaciones tanto como para cumplir con compromisos salariales del personal del club. No obstante, el club estaría dispuesto a vender al jugador en tanto y en cuanto el comprador acepte dejar al delantero en Central al menos hasta diciembre.