La venta que Rosario Central tenía previsto realizar finalmente se dio. Como anticipó Ovación en su edición de ayer, el club interesado era Olympiacos de Grecia y el acuerdo de palabra entre ambas instituciones ya estaba, aunque a eso le faltaba el contrato del jugador con el club europeo, que fue lo que se charló hasta altas horas de ayer. Había un requerimiento de parte de los representantes del futbolistas que Olympiacos no estaba dispuesto a afrontar, pero después de muchas horas de charlas la situación se resolvió de manera favorable. Mucho tiempo no había, ya que el libro de pases en Grecia cierra en la medianoche de mañana. De esta forma el club de Arroyito recibirá una inyección de dinero que, en principio, le permitirá oxigenar su economía al menos hasta diciembre. La cifra sobre la que se negoció rondaría los 3,5 millones de dólares brutos por el 80 por ciento del pase del juvenil, que serán cobrados antes de noviembre (fue uno de los requisitos). Además se sumarían otros 700 mil por bonos mediante objetivos de parte del club y del futbolista. Los canallas se quedarán con el 10 por ciento, ya que el 10 restante le pertenece al jugador. De no mediar imprevistos, Lovera viajará hoy a Grecia, seguramente acompañado por Jorge Balbis, uno de sus representantes, y el secretario deportivo auriazul Raúl Gordillo.

A primera hora de ayer todo parecía que se iba a resolver de manera sencilla. Sin embargo, con el correr de las horas la negociación se fue empantanando, hasta que poco antes de la medianoche se reflotó por completo. El acuerdo entre los clubes ya estaba acordado de palabra, sólo faltaba definir el contrato que debía firmar Lovera con el club griego. Y todo pareció complicarse más de la cuenta después de algunos cuestionamientos de parte de Balbis hacia los dirigentes, de quienes dijo que estaban "presionando" al juvenil para aceptar la propuesta.

Central venderá el 80 por ciento del pase de Lovera y se quedará con un 10. Fue difícil confirmar las cifras, pero lo que trascendió es que la operación contemplará el pago de unos 3,5 millones de dólares. De cumplirse algunos objetivos deportivos "accesibles" habrá otros 700 mil dólares más. Cualquiera sea la cifra, le servirá al club de Arroyito para tomar un poco de aire en el rubro económico.

Esos términos del acuerdo son lo que se habían pactado prácticamente por completo en la madrugada de ayer, luego de una larga charla que el Mono Gordillo, con algunos dirigentes, mantuvo con el francés Christian Karembeu, quien se desempeña como director deportivo de la institución griega.

Pero la eterna reunión que se desarrolló ayer en la sede fue justamente para destrabar el ítem que tiene que ver con el contrato de Lovera con Olympiacos. Desde un principio se habló de un vínculo por cinco años, pero el inconveniente habría surgido en los términos económicos del mismo. Ayer mismo, Balbis habló de que "la intención de Maximiliano es quedarse un tiempo más en el club". Argumentó además que a principios de año acercó al club dos propuestas superiores a la de Olympiacos. Esas palabras fueron contradichas por algunos dirigentes. Lo cierto es que pasadas las 23 las informaciones que surgieron tanto del lado del jugador como desde la dirigencia era que la negociación se había destrabado por completo. "Ahora hay que darle para adelante", le confiaron a Ovación.

Hace ya algunos días que la dirigencia de Central venía trabajando sobre la posibilidad de Olympiacos. De hecho hubo contactos fluidos, pero lo que se aguardaba era la oferta formal de parte de los griegos. La misma se cristalizó en las primeras horas de ayer y fue en ese momento en que desde Central tomaron contacto inmediatamente no sólo con los representantes del jugador, sino también con los familiares de Maxi.

En Olympiacos esperaron para avanzar en la negociación que finalizara la llave contra Krasnodar de Rusia, donde los griegos se impusieron por 2 a 1 y de esa forma lograron el pasaporte a la fase de grupos de la Champions League. De esa participación en el torneo de clubes más prestigiosa del mundo Central también espera sacar algún rédito más desde lo económico, por algunos bonus que figurarían en el contrato.

Siempre fue candidato

En el momento en que se abrió el último libro de pases el nombre de Lovera estuvo entre los principales candidatos a emigrar, junto a Jeremías Ledesma y el Colo Gil, pero las chances se redujeron luego de que el mercado se cerró en el fútbol argentino. Fue allí cuando todas las miradas apuntaron al exterior. Y lejos de haber una espera por parte de la dirigencia para que llegara alguna oferta, lo que se hizo fue tirar líneas para despertar el interés de algún club. Fue así como apareció la posibilidad de Olympiacos, sobre la que se trabajó de manera cautelosa (todo hace suponer que el técnico Cocca ya estaba al tanto y que podía no llegar a contar con Lovera para el partido del domingo ante Colón).

Lo más trascendente de esta historia es que con esta posibilidad Central logró concretar la venta que tanto esperaba. Es que la necesidades económicas son demasiadas, a tal punto que la semana pasada hubo una medida de fuerza del plantel (decidió no concentrar) por el atraso en el pago del mes de junio. Con este ingreso de dinero la comisión directiva considera que podrá equilibrar los números, al menos hasta fin de año, tiempo en el que tienen previstas nuevas recaudaciones.

Entre tantas idas y vueltas, Central logró vender un jugador. Por eso Lovera entre hoy y mañana viajará a Grecia.