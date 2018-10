Loustau visto por el hincha

David Salvatierra (estudiante / 17 años / Central)



Mmmm...Loustau. Nunca sabés para quién van a tirar los árbitros y en este caso tampoco. Habrá que esperar. Espero que dirija con justicia para los dos. Soy empleado de limpieza, espero el jueves poder escuchar el partido en casa por la radio.Fiorella Cozza (empleada / 22 años/ Newell's)No estoy en condiciones de opinar sobre el árbitro. No lo conozco, no sé cómo ha dirigido a mi equipo. Soy simpatizante pero de ahí a hablar de arbitraje, no me parece. ¿Si lo veré? Sí, claro. Es el clásico, no un partido más. Lo veréen casa por Internet.

Julio Bisai (desocupado / 39 años/ Central)

Los árbitros en el fútbol de este país siempre son polémicos. En un clásico ninguno me genera confianza, tampoco Loustau, pero juez internacional. De todos modos estará bien siempre que no nos dirija (Diego )Ceballos...Lo escucharé por radio.

Matías Cattaneo (estudiante / 16 años/ Newell's)

La designación de Patricio Loustau me parece bien. Por lo que tengo entendido es un buen árbitro, se trata de un partido importante, nada menos que el clásico, espero que dirija bien. Lo veré en casa

por tele porque lo transmite TyC Sport.

Patricia Arquiel (ama de casa / 46 años/ Central)

¿Si me gusta el árbitro que se designó? Más o menos. Los árbitros siempre te hacen du-

dar, nunca se está totalmente tranquila. Lo veré en casa con mi marido y mis hijos, todos de Newell’s. Soy la única canalla en casa gracias a mi mamá.



Serena Crocco (estudiante / 17 años/ Newell's)

La verdad es que el árbitro me da lo mismo. Sea Loustau o quien sea. No tengo conocimiento sobre el desempeño de los jueces. Es un partido importante, ojalá dirija bien. Y sí, por supuesto que lo veré el jueves. Creo que por televisión y en mi casa.



Juan C. Marangoni (constructor / 55 años/ Central)Mirá, mientras no nos dirija Ceballos que nos hizo perder un torneo me da completamente lo mismo. Los árbitros de fútbol en general son malos. A la hora del partido estaré trabajando, así que no me queda más remedio que escucharlo por la radio.

Ezequiel González (desocupado / 30 años/ Newell's)

Los árbitros hacen la suya, siempre lo mismo, ninguno me genera confianza, hay que

esperar al partido y ver qué hacen. En casa somos cinco hermanos: dos de Central, dos

de Newell’s y uno de Boca. Lo veremos todos juntos por tele.



Jeremías Atencio (secundario / 15 años/ Central)

Loustau me gusta más o menos. Si recuerdo la final de la Copa Argentina contra River en 2016, no me gusta nada la designación de este árbitro. Pero ya está. Esperemos que dirija bien y sea un buen partido. Creo que lo veré en familia en mi casa y por televisión.



Federico Baffo (estudiante / 21 años/ Newell's)

No lo conozco al arbitraje de Loustau pero en realidad los hinchas queremos poco a los árbitros. Todos tenemos alguna historia que lamentar por algún arbitraje. Lo veré por

tele en la casa de mi novia donde todos son de Newell’s como yo.



Joaquín Moreira (empleado / 27 años/ Central)

La verdad es que la final de hace dos años con River por la Copa Argentina la tengo grabada y nos dirigió él. No, Loustau no me gusta nada. ¿Si lo veré? Claro, no me lo pierdo. A esa hora estaré en el trabajo, de todos modos prenderé la televisión.



Graciela Mustafá (ama de casa 55 años/ Newell's)

No, no me gusta Loustau. Nunca nos fue bien en el clásico cuando nos dirigió él. Espero que esta vez sea distinto, de todos modos estoy segura de que esta vez lo ganamos. Lo veré con mis amigas leprosas, como siempre, en un bar de avenida Pellegrini.



Florencia Mainardi (comunicadora /28 años/ Central)

No tengo una opinión formada del árbitro Patricio Loustau. No sé si dirige bien o mal o si alguna vez su arbitraje favoreció o no a uno u otro cuadro rosarino. Sí lo veré. Por tele, con todos mis hermanos y en casa: todos somos canallas.



Leandro Príncipi (estudiante / 17 años/ Newell's)

Me parece bueno Loustau. Creo que podrá hacer un buen arbitraje, algo necesario en un partido tan difícil como el clásico. Aún no lo decidí, pero creo que el jueves me juntaré con unos amigos para verlo en un bar por la televisión.