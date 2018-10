Loustau, bienvenido y observado

El clásico tiene árbitro. Y el nombre elegido, Patricio Loustau, era el que se rumoreaba en los últimos días hasta que ayer se terminó por confirmar. Como siempre sucede en estos casos, en el bando leproso entregó cierta satisfacción la designación más allá de la racha que existe cada vez que le tocó dirigir un Newell's-Central: de los tres que controló en todos ganó el canalla. Un detalle que resulta fundamental para los rojinegros en este tipo de situaciones, a pesar de algunas cuestiones que sucedieron en otros encuentros que llevan a no convencer del todo a los hinchas leprosos. Pero también tienen en cuenta que habrá un mayor "cuidado" precisamente por estos antecedentes. Del lado auriazul no fue recibido con suma alegría, aunque públicamente los dos entregaron loas tras el nombramiento del referí _anoche se excusó de hablar con este diario "porque el partido está casi encima y prefiero no hacer declaraciones"_, que estará acompañado por los asistentes Hernán Maidana y Diego Romero, y el rol de cuarto juez lo cumplirá Ariel Penel.

"Acá ya están dando por hecho que Loustau dirigirá el clásico. Me sorprende que den cosas por hechas que todavía no pasaron", disparó Omar De Felippe tras la caída del miércoles pasado ante Estudiantes cuando el nombre del juez sonaba con fuerza. Y seguramente él también tenía algún dato al respecto y por eso lo mencionó. O sólo lo escuchó. El paso de los días no hicieron otra cosa que confirmar la información que recorrió en off como para ratificar los dichos periodísticos.

Los resultados que se dieron en las tres presentaciones que tuvo el juez en los derbys rosarinos son los que generaron una cierta movida crítica del lado leproso, más del hincha que de la CD. Claro que del sector centralista también apareció cierta objeción. Más aún por algunos otros cotejos en los que se sintió perjudicado y también porque los precedentes a su favor quizás puedan influir y/o condicionarlo de cara al duelo que se jugará en Sarandí.

Los encuentros que generaron alegría en el pueblo canalla y angustia en el leproso son tres. En el torneo Final 2014 la Lepra cayó por la mínima diferencia ante Central con gol de Niell. El mismo año, en el Transición 2014 y en Arroyito, el local superó 2-0 a la Lepra, con tantos de Niell y Nery Domínguez. El último que dirigió fue en el Transición 2016, en el que los auriazules se impusieron por dos goles ante Ñuls con gritos de Larrondo y Ruben.

Más allá de estos resultados adversos para Newell's y a favor de Central en el choque mano a mano, los canallas no se olvidan del polémico encuentro por cuartos de final de la Copa Argentina 2016 cuando fue eliminado por Boca.

En definitiva, los directivos de Newell's y Central quedaron conformes con que Loustau, uno de los mejores del fútbol argentino, sea el elegido. Claro que cada uno tiene sus reparos, como siempre sucede.