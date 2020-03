Loustau analizó las tres polémicas en suelo tucumano

Patricio Loustau, el árbitro que dirigió el empate entre Atlético Tucumán y River, brindó ayer un análisis las tres polémicas que envolvieron las opiniones post partido. El juez de 44 años primero hizo eje en la posición adelantada de Rafael Santos Borré. “Es una jugada compleja, muy vinculada al tema que tendremos con respecto al VAR. Con la tecnología se hubiera definido claramente, algo que no se puede resolver tirando una línea. Yo debo confiar y darle la derecha a mi árbitro asistente”, señaló el colegiado con firmeza en diálogo con TyC Sports. Luego se detuvo para referirse al supuesto penal sobre el volante Ignacio Fernández que no fue cobrado, obviamente. “Percibo que se da un entrevero entre los dos jugadores, hay un contacto pero es taxativo. Nacho aprovecha el contacto porque ve que la pelota se le va larga, pero no tiene la intensidad de derribarlo”, reflexionó. Por último, puso la mira en el agarrón que sufrió el delantero Matías Suárez que pudo derivar en otro penal a favor del representativo millonario. “Hay un forcejeo natural, un leve estiramiento de camisetas... El empeine lo hace trastabillar y cae hacia adelante producto de un forcejeo natural del juego. Si hubiese existido una sujeción real, el jugador se debería haber caído hacia atrás. Es una disputa de cuerpos”, cerró de manera por demás de clara un sincero y muy tranquilo consigo mismo Patricio Loustau.