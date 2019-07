El próximo 27 y 28 de julio el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario volverá a tener actividad oficial, la tercera del año luego de las visitas del Turismo Carretera en mayo y del Súper TC2000 en junio. Esta vez será el turno del TC2000 en conjunto con el Rallycross. La propuesta del nuevo autódromo local para el 2019 se completará con las visitas del Turismo Nacional en noviembre y el Superbike Argentino en diciembre, todas categorías nacionales. La limitación de carreras que tiene impuesto el circuito por una ordenanza municipal que a esta altura es difícil de sostener por la gran inversión que se hizo, se está llevando puesta la posibilidad de que las divisionales zonales, las que más precisan correr en autódromos cercanos, tengan la opción que por otra parte se merecen por historia. De hecho, las Categorías Agrupadas Federadas iban a hacerlo en esas fechas pero los desplazaron para agosto y debieron mudarse a Paraná.

Después de las demandas que hubo alrededor de la habilitación del Fangio cuando ya era un hecho su reinauguración allá por finales de 2011, una última ordenanza del concejo municipal en 2017 extendió la concesión hasta fines de 2020 pero con el límite impuesto de apenas 5 competencias nacionales para todo el año. Pese a todas las obras de insonorización que se realizaron ese condicionamiento no se modificó, por lo que no sólo no hay más carreras sino tampoco pruebas y los zonales se encontraron con un escollo que parece insalvable. De hecho, las Agrupadas tenían prevista la fecha del último fin de semana de julio pero los que llegan son el TC 2000, la que quedó como categoría escuela del Súper para cumplir la 7ª fecha, y la 3ª del Rallycross, que además del pavimento usará la tierra.

Cuando llegó el Rallycross mundial a fines de 2016, las autoridades municipales del autódromo solicitaron una excepción y el concejo otorgó una carrera adicional de carácter internacional. Esa plaza extra se usó para que corra el zonal, pero ante el pedido del TC 2000 para disputar su fecha el 27 y 28 de julio en Rosario, se le pidió a los dirigentes de las Agrupadas correr la jornada para agosto, algo que terminaron aceptando como el mal menor.

Sin desmerecer al TC 2000 o al Rallycross, no son tan convocantes para el gran público como para desplazar a los zonales que pagan su alquiler y también generan su propio público en competencias que casi siempre dan un buen espectáculo en pista. Amén de la crisis que atraviesan en el contexto de la economía nacional, estas agrupaciones se vieron además acuciadas por el problema de la falta de autódromos en la provincia. Es que San Jorge sigue en obras, y retrasadas por cierto, el Don Eduardo de Las Parejas hoy es historia, lo mismo que Maggiolo, y sólo queda Rafaela o Rosario. Por si eso fuera poco, recientemente también le cancelaron una fecha en San Nicolás y debieron recurrir a un trazado noble pero con deficiencias como el Oria de Marcos Juárez.

Precisamente, en Rosario se hizo una inversión gigantesca en sus dos etapas de alargue del trazado y si no se aprovecha más se amortiza mucho menos. Además, no todo se trata de costos. Los zonales siempre le dieron vida al autódromo, desde su misma inauguración, y deben tener más lugar. No es lo mismo correr casi en casa para la mayoría de los pilotos que tener que hacer 400 kilómetros ida y vuelta para competir en Paraná, como lo harán el 27 y 28 de julio. Una pena que no puedan mostrarse cerca, además porque las categorías principales correrán con invitados, muchos de ellos hoy en la escena nacional.

Las Agrupadas y el Car Show Santafesino, que este fin de semana también debieron recurrir a San Nicolás, deben buscar alternativas, cuando en Rosario hay un autódromo de lujo, por el esfuerzo estatal de llevarlo a un lugar al que pocos creían posible. Con nuevas autoridades en la provincia, el desafío próximo será que tenga una actividad acorde. Con los zonales más incluidos, por supuesto.