Los "vicios del fútbol" jugaron un partido clave

Lo primero que hay que decir de Martín Mackey es que se trata de un profesional en la formación y educación de jugadores para la alta competencia. Y que tiene un método de trabajo eficiente, moderno y acorde a la exigencia de lo que fue históricamente la inagotable cantera rojinegra. Por ello su gestión de dos años como director general de las divisiones inferiores tuvo una marca registrada de calidad, que atravesó a toda la cadena formativa del club del Parque. ¿Por que dio un paso al costado?

Mackey estaba orgulloso del grupo de trabajo que había conformado y del método de excelencia formativa que estaba llevando adelante en la cantera rojinegra. El grupo humano y el organigrama implementado son a su criterio un activo vital para el club del Parque. Pero hubo un desgaste personal que evidentemente fue creciendo con el transcurrir del tiempo. El atraso en los pagos, tanto el propio y como el de sus colaboradores, no es una razón para desatender. Otro punto a mencionar fue la constante llegada de refuerzos en cada libro de pases, muchos de los cuales no superaban el potencial de los pibes de la cantera. Y también hay que anexar a las razones de su dimisión los "vicios" propios del mundo del fútbol, algo que no es sencillo para lidiar cuando se arriba de deportes con "presiones" diferentes, como puede ser el ámbito del rugby, en su caso personal.

Por ello, Mackey a partir de ahora buscará reinsertarse en el ámbito laboral deportivo porque no se alejó de Newell's por ninguna propuesta que haya tenido de antemano. Lo que será difícil, por no decir imposible, es que siga dentro del ámbito del fútbol. Y aquí su especialización en el rugby podría reorientarle el camino profesional.

En su trabajo en Newell's, Mackey, siempre en el contexto de un club que traviesa un delicada situación económica, buscó la excelencia en cada detalle de la rutina diaria. Desde la planificación pormenorizada de los entrenamientos en el campo de juego, la alimentación y el descanso adecuado para los chicos, el fortalecimiento del plano motivacional de cada juvenil y la transmisión de la importancia de "ganar siempre", aunque respetando en ese objetivo la forma y al rival que está enfrente.

Ahora la dirigencia será la encargada de reorganizar la grilla de entrenadores y cubrir el cargo que dejó el director saliente.