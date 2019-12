Los Unidos por el gol

Ayer en gran parte del país se habló de la asunción del nuevo presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y el insufrible calor que trepó a los 36 grados. Pero en el club Los Unidos en barrio Bella Vista, el tema era otro: el año lleno de goles y copas logradas por el centenar de nenes y nenas de entre 4 a 13 años que juegan al fútbol para la liga Nueva Asociación de Fútbol Infantil de Rosario (Nafir). Es que en ese rincón de zona sur no se entrega el balón ni el botín de oro, pero los pibitos y pibitas de ocho categorías aún muestran todos los dientes de la alegría cosechada en 2019. Gritaron campeón en el torneo NOB Cup, trajeron copas de un viaje a Uruguay, la única oportunidad que muchos tuvieron de cruzar la frontera, y lograron el tercer lugar en la liga. Y eso que muchos de estos deportistas “no tienen zapatillas ni botines: sólo ojotas”, aclaró Rosana Mansilla, alma máter del club.

Los padres y madres, un nutrido grupo de 200 vecinos, de Los Unidos no se quedan atrás con los premios. Ellos también se los merecen. Son los encargados de preparar el mate cocido en cada encuentro, los que cocinan y venden pollos y empanadas, entrenan y hasta alientan en la semana y cada sábado para que sus hijos se sientan por estos días tan importantes como el flamante presidente.

El último fin de semana los rojiblancos (las camisetas cuentan hasta 2020 con el sponsor de una firma de jugos de la ciudad) hicieron una premiación “bajo agua”. El trabajo de los padres alcanzó para comprar 60 copas y alquilar inflables, pileta de lona y juegos en el barro. La fiesta no termina.

El club se compone de una cancha de césped fútbol 7, baños con espacio de vestuarios, cocina, un salón social (nominado Rubén Fernández, en homenaje al cofundador junto a Oscar “Cucu” Martínez) donde se aprende zumba, cumbia cruzada y los chicos celebran cumpleaños, comuniones y Día del Niño. Además hay una salita donde se guardan bajo llave todas las copas, doradas y plateadas, como un tesoro.

“Queremos que nos incluyan en el plan Abre porque nos falta mejorar todas las instalaciones. Acá no cobramos cuota, los chicos no podrían pagarla y estamos subsidiados en luz y gas. Los chicos sólo juntan 50 pesos cada vez que van a jugar los fines de semana. Pero tenemos cobertura médica”, aseguró Mansilla, hija del último canchero del club, José “Chango” Mansilla, ex jugadora de fútbol y hermana de Oscar Mansilla (quien jugó en Almirante Brown y Argentino Juniors).

Picantes

Los partidos clásicos de Los Unidos son contra Sol de Cuyo y Sarratea. “Esos son los más picantes”, aclara Ariel Gómez, jugador de 9 años, premiado como goleador en Uruguay junto a Joaquín Mansilla, de 11 años, “el guardameta menos vencido”.

Las nenas también comenzaron a jugar en Los Unidos: hay diez y con miras de sumar más, a tono con el crecimiento del fútbol femenino en el país y en el mundo. Un barrio y un club que no se quedan atrás.

“Los chicos entrenan de lunes a jueves, por la tarde y hasta la noche. Contamos con luces porque compramos reflectores. Los chicos tienen todo tipo de dificultades económico-sociales pero el grupo de padres y madres trabaja mucho. Con ellos pusimos un tapial para proteger a los chicos de las balaceras del barrio, pero nos falta de todo para entrenar, todo lo que sean elementos deportivos vienen bien, acá no todos los chicos cuentan con calzado para jugar”, reconocer Mansilla.

A pesar de eso, con un calor que derretía hasta al más guapo, ayer los chicos se dieron cita en su club y corrieron juntos, “unidos” hacia las copas. Y así prometieron seguir creciendo el año próximo.