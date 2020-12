En el Ale Bucci Racing se tenían toda la fe del mundo y por eso ni bien Gerónimo Núñez abandonó luego de parar en boxes por una cubierta, todos se pusieron las remeras que habían preparado con el “1” de campeón. Posco también hizo una carrera regular en el 6º puesto, detrás del rosense Lucas Tedeschi y delante de otros zonales: el casildense Alejo Borgiani, de extraordinaria actuación, y el otro de Las Rosas Ignacio Procacitto. Alejandro Bucci, quien fue campeón en 2017 coronándose en la primera carrera en el Fangio de Rosario, se retiró entonces y le dio el auto ganador a Posco, que lo llevó al título en 2018. En 2019 casi lo logra de nuevo. Ahora no perdonó.

Santero se frustró en el TN pero festejó en el TC

A Julián Santero se le esfumó más temprano el sueño de su primer título en el TN. Pero al menos unas horas después le volvió la sonrisa con su triunfo en el Turismo Carretera que compartió escenario, lo que lo pone en carrera para el cierre del campeonato el próximo domingo en el mismo autódromo de San Juan.

52346.jpg Julián Santero dominó de punta en la final del TC. ACTC

Santero sufrió el acoso de Canapino primero y de Gastón Mazzacane (73,5), ambos tan necesitados como él de la victoria, pero al Titán se le rompió de nuevo el motor y ahora sí ya no tiene chances. Y al platense no le alcanzó pero entró por los 3 de Ultimo Minuto y quedó 3º en la Copa de Oro. Eso sí, debe ganar, como Jonatan Castellano (71,5), 3º ayer. Mientras el líder Mariano Werner (101,5) y su escolta Juan Cruz Benvenuti (83,5) fueron 4º y 5º. Quedó afuera Facundo Ardusso con su 23º lugar y el debut del Rus Med rosarino terminó con la exclusión de Alan Ruggiero por un toque que no pareció a Juan Martín Trucco, después de terminar 20º.