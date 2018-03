Los titulares ya salen de memoria

La práctica de ayer, además de ser distendida, tuvo un trabajo formal de cara al encuentro de mañana, a las 19, ante Luján, uno de los líderes de la Primera C.

Antes de comenzar a trabajar con la pelota, los titulares tuvieron una charla con el DT Ariel Cuffaro Russo, quien les marcó algunas cuestiones puntuales. En tanto que los suplentes hicieron fútbol reducido para aflojar piernas.

Después llegó el turno de dividir el plantel en dos para hacer fútbol durante unos 40 minutos. En el medio, el técnico charrúa hizo énfasis en la pelota detenida, más precisamente sobre el arco custodiado por Juan Marcelo Ojeda. Por cinco minutos, centros desde la izquierda y la derecha llovieron al área del Chelo. De paso, sirvió para ajustar la marca defensiva en la pelota parada, uno de los puntos fuertes que tiene Luján.

En cuanto a los nombres, no hubo sorpresas. El equipo que se perfila para jugar mañana es el mismo de las últimas cinco fechas. Los once ya salen de memoria: Juan Marcelo Ojeda; Gerardo Pérez, Damián Ledesma, Alfredo Resler y Cristian Sgotti; Lucas Lazo, Renzo Funes, Diego Migueles y Cristian Sánchez; Cristian Yassogna y Juan Pablo Pereyra.

Cabe destacar que no estará César Delgado, quien salió lesionado en la victoria por 2 a 1 ante Sportivo Italiano. El Chelito se sometió a estudios médicos y los mismos arrojaron un grado de lesión en el aductor de su pierna derecha de menor gravedad a la que se estimó en un principio. Según el cuerpo médico del club, la recuperación del delantero demandará alrededor de una semana y media.

Salvo el ex atacante canalla, Ariel Cuffaro Russo podrá contar con toda la tropa para enfrentar una misión de riesgo. Pero el charrúa no se va a achicar, es un equipo que sabe dar batalla. Y más ante su gente.