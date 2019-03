Los rosarinos, presos de la anarquía de la selección argentina

La pésima exposición de Argentina ante Venezuela en el Wanda Metropolitano dejó una estela de dudas. El seleccionado fue una sombra. No supo aprovechar la vuelta de Leo Messi ni el gran momento que lucen otras figuras. Sea el caso del ex Newell's Lisandro Martínez en el mercado nacional. O bien los de la Pulga y el ex Central Gio Lo Celso en el internacional. La resultante fue determinante. Quedaron todos expuestos. Pasado mañana será momento de medirse con Marruecos en Tánger. El crack rosarino y capitán albiceleste se pegó la vuelta rápido a Barcelona por una lesión (ver aparte). No obstante, resta saber si el zaguero central y el hábil volante de Betis volverán a tener la chance de salir entre los titulares. O bien el técnico Lionel Scaloni, quien plasmó una vulnerable puesta en escena, decide dejarlos en el banco para darles rodaje a otros apellidos.

La legión de jugadores que surgió del fútbol rosarino la pasó mal en España. El casildense y ex hombre de Central Córdoba Franco Armani tuvo que ir tres veces a buscar la pelota dentro del arco. Atajó poco y mal en realidad. Quizá pagó caro por la paupérrima labor que mostró la defensa. ¿Seguirá custodiando los tres palos?

Otro que duró poco fue Lisandro Martínez. El ex defensor leproso jugó los primeros 45 minutos. No hizo mucho. Tampoco tuvo chances de mostrarse en el puesto que le ideó el DT para este encuentro: por izquierda y por delante de los zagueros centrales cuando el mejor lugar que le sienta es el de segundo zaguero central. Habrá que ver si logra actuar ante los africanos en Tánger.

El equipo dejó la sensación de parecer un conjunto desparramado sobre el imponente Wanda. Y quien más lo padeció y quedó expuesto ante los ojos críticos del ambiente fue nada menos que Leo Messi. El ex jugador leproso, dentro del pobre repertorio exhibido, fue lo mejor de Argentina. Pero una vez más quedó en claro que en el representativo nacional no alcanza con su inigualable gambeta y oficio de crack y goleador. Se terminó resintiendo de una lesión y por eso no estará ante Marruecos, pese a que en la previa ya se especulaba que no jugaría.

Mientras que otro que tuvo una noche donde se lo devoró la anarquía táctica fue el ex Central Gio Lo Celso. El volante la viene rompiendo en Betis. Incluso hay varios pesos pesados de Europa que lo tienen en el radar de las posibles adquisiciones en el mercado de verano. Claro, el club que lo quiera deberá pagar la friolera suma de 100 millones de euros que figurará en el nuevo contrato.

Gio tuvo un inspirador destello de luz cuando asistió a Lautaro Martínez en el único gol nacional. Luego mutó en la intrascendencia como el resto de sus compañeros. Tanto es así que terminó dejándole su lugar a Pereyra (77'). Esa pudo ser la punta del iceberg para lo que vendrá. Su presencia es todo un interrogante ante los africanos en el desafío de pasado mañana a las 16, en lo que será además el cierre de la gira por la fecha Fifa.