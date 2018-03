Los rivales vienen del norte y el sur

La más deseada. El trofeo de la Copa Argentina buscará nuevo dueño. River fue el campeón en 2017.

Se sorteó la fase final de la Copa Argentina, certamen cada vez más federal y que cruza a equipos de todas las divisiones del fútbol argentino. Para algunos, será una oportunidad única de enfrentar a rivales a los que, por lo general, suelen ver por televisión y a la distancia. En esta ocasión, tres conjuntos rosarinos darán el presente en 32avos de final. A Central y Newell's se les sumará Central Córdoba, que logró la clasificación por la gran campaña que está haciendo en la Primera C.

Por el lado del canalla, hará su debut frente a Juventud Antoniana de Salta, equipo que juega en el Federal A (tercera categoría nacional). Para Central es una copa que le sienta bien ya que siempre es protagonista. De hecho, fue tres veces finalista: en 2014 perdió por penales ante Huracán, en 2015 cayó 2-0 ante Boca en medio de un desastroso arbitraje de Ceballos, y en 2016 fue derrota ante River por 4-3, en una infartante final. En la edición pasada, Central nuevamente hizo un buen papel aunque la racha se la cortó Atlético Tucumán en semifinales, que ganó 3-1 desde los doce pasos.

Por lo mencionado, el equipo dirigido por Leo Fernández tratará una vez más de llegar a las instancias finales. El primer escollo en pos del objetivo será Antoniana, con el cual no perdió en las dos veces que se enfrentaron en primera. Los antecedentes corresponden al Nacional de 1983: en Rosario ganó Central 6 a 1 y en Salta fue igualdad 0 a 0. De superar el debut, los auriazules irán ante el ganador de Talleres de Córdoba y Midland.

En cuanto a Newell's, se medirá en la primera ronda de la fase final ante Deportivo Rincón de los Sauces. El rojinegro, ahora con Omar de Felippe de DT, intentará dejar atrás las irregulares actuaciones en las temporadas pasadas. En 2015 perdió 2-0 ante Chacarita (32avos), en 2016 fue sorprendido por Morón, que le ganó 1-0 (32avos), y en la edición 2017 cayó 2-0 ante Chacarita (32avos). Ahora tendrá una oportunidad inmejorable de comenzar con el pie derecho ante Deportivo Rincón, club neuquino del Federal B.

De más está decir que no hay ningún antecedente entre ambos equipos, de hecho, la institución del sur tiene apenas seis años de existencia. Si el conjunto del Parque avanza de fase, el rival en 16avos sería Godoy Cruz o Defensores Unidos.

Como dato relevante, podría darse el clásico rosarino entre canallas y leprosos en cuartos de final, si es que ambos superan dos rondas.

En tanto que Central Córdoba tendrá un debut de alto riesgo en la Copa Argentina: Estudiantes de La Plata. El charrúa ya enfrentó en varias ocasiones al pincha, pero una de las más recordadas fue por la fecha 31 del Nacional B 1994/95, con victoria rosarina por 3 a 0 con dos goles de Cozzoni y uno de Lanzidei. Aquel 8 de abril de 1995, Leo Fernández (hoy DT canalla) jugó para Córdoba.

La última participación del Matador de Tablada en la copa fue en el 2016, cuando fue eliminado a manos de Huracán, que ganó 2 a 1 y se llevó el pase a 16avos. Leandro Figueroa fue el autor del empate transitorio para el charrúa.

El resto del sorteo de los 32avos dejó varios cruces interesantes. Boca irá ante Alvarado de Mar del Plata, River (defensor del título) se las verá ante Central Norte de Salta, Independiente ante Central Ballester, San Lorenzo contra Racing de Córdoba, Vélez frente a Central Córdoba (SdE) y el Racing del Chacho Coudet chocará con Sarmiento de Resistencia. Por su parte, los santafesinos Unión y Colón enfrentarán a Juventud Unida de Gualeguaychú y Morón, respectivamente.



