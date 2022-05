Los Pumitas Sevens se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos

No dejaron dudas. Los Pumitas Sevens mostraron su mejor versión en el partido decisivo y con un 57-0 lapidario despacharon al seleccionado de Chile, para quedarse con el oro en Rugby 7. Uruguay, en tanto, se quedó con el bronce tras superar a Colombia 29-5.

Las chicas argentinas, que en la semifinal habían vencido a Colombia 30-7, no corrieron con la misma suerte en la final y se quedaron con la medalla de plata tras caer con Brasil por 21-10. El bronce fue para Colombia, que superó a Uruguay 44-0.

Lo de los varones fue una muestra cabal de cómo se juega al seven. Concentración, paciencia, oportunismo, ductilidad y un tremendo poder de definición fueron los argumentos que puso sobre la mesa el equipo argentino para superar a su par trasandino, que muy poco pudo hacer. Y si Chile no pudo marcar fue, lisa y llanamente porque no tuvo la pelota en la mayor parte del partido.

Los tries del conjunto albiceleste fueron señalados por Lucas Albanese, Faustino Sánchez Valarolo, Genardo Podestá Polenta (2), Gino Di Capua, Rafael Santa Ana, Benjamín Elizalde, Valentín Soler y Franco Rossetto. Santana aportó dos conversiones, al igual que Benjamín Galán.

Argentina, en su versión masculina, había arrancado la mañana goleando a Uruguay 43-0 en el último partido de la fase de grupos. Luego, en semifinales, siguió su escalada y derrotó a Colombia por un 69-0 que lo ponía como un serio candidato al oro, tal como ocurrió.