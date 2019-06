Los Pumitas no llegaron al podio

Si bien le fue mucho mejor que en los últimos dos torneos que disputó, Los Pumitas no lograron subirse al podio y colgarse la medalla de Bronce. Sudáfrica se impuso aprovechando muy bien los errores que cometió el conjunto argentino -que fueron bastantes- para terminar en el tercer lugar de la tabla general.

Los Pumitas le jugaron de igual a igual a los Baby Boks, pero cuando tuvo que capitalizar sus buenos momentos la falta de efectividad le jugó en contra, primero lo condicionó y después lo terminó perjudicando.

No fue la mejor versión del conjunto argentino que desaprovechó innumerables chances (de hecho hubiera sumado 19 puntos más con el pie de no ser que los pateadores tuvieron una mala tarde) y cometió muchos errores propios. Aun así logró mantenerse a tiro (16-17) hasta que Sudáfrica aceleró en el tramo final y consiguió llevarse un resultado más abultado de lo que fue el partido en sí.

Si bien el resultado no fue el esperado y Los Pumitas se despidieron de Rosario con una derrota, el balance del equipo en general fue bueno aunque estuvo lejos del ideal (de los cinco, ganaron dos partidos y perdieron tres).

Los Pumitas quedaron cuartos en el torneo y no está mal. No era la meta buscada, pero a juzgar por sus actuaciones las semifinales ya fueron un premio, aunque no debe pasar por alto que este equipo es un paso previo para que sus jugadores puedan seguir creciendo.