Los Pumas y los sueños del campeonato

La igualdad conseguida ayer en el Mc Donald's Jone Stadium de Newcastle, valió mucho, en lo anímico, por la forma en que se dio premiando su actitud y en lo estadístico, por el resultado en sí, lo que no es un dato menor.

Hasta el momento los tres equipos están igualados en 6 puntos y la definición está abierta, pero Argentina a diferencia de los otros dos equipos tiene un partido menos.

El próximo fin de semana, en el mismo escenario de ayer, Los Pumas juegan la revancha ante los All Blacks y cerrarán su participación dentro de quince días, en el Bankwest Stadium de Parramatta en el partido que definirá el certamen ante Australia (para los cabuleros, es el mismo lugar donde los argentinos vencieron a los neocelandeses).

El primer criterio de desempate es cantidad de victorias en total, y allí hay igualdad (una cada uno). El segundo es victorias entre los equipos igualados, donde también las cosas están repartidas. Por eso hoy el puntero es Nueva Zelanda, que acumula una victoria con punto bonus ofensivo, una derrota con bonus defensivo (ante Australia) y otra sin unidades (ante Los Pumas) y tiene mejor diferencia de puntos a favor (26), seguido por Los Pumas (10) y último Australia (-36). Por eso, pase lo que pase en el próximo partido, el certamen se definirá en la última fecha, ya que nadie le puede sacar más de cinco puntos al resto.

Con dos victorias Los Pumas se alzarán con el título, pero incluso perdiendo uno de los dos partidos conservan sus chances.

Si Argentina no logra imponerse nuevamente a los All Blacks (que es lo más probable por más que el corazón se empecine en hacernos ilusionar) lo ideal sería que además de sumar un punto bonus defensivo (por perder por siete puntos o menos), impida que Nueva Zelanda sume uno ofensivo (tres o más tries de diferencia). Eso le permitirá ir por el título en la última fecha con cualquier resultado a favor.

Por eso, Los Pumas tienen su propio destino en sus manos y eso, ante rivales de la jerarquía de Nueva Zelanda y Australia no es poco.

La ubicación en la tabla se determina por puntos y en el caso de que haya equipos empatados en cualquier posición, dicho lugar será determinado por el equipo con más victorias en el torneo.

En el caso de que esto no proporcione una decisión, la posición en la tabla será determinada por el equipo con más victorias contra los otros equipos empatados en los mismos puntos. Si prospera la igualdad se determinará sobre la diferencia de puntos anotados a favor y en contra en el certamen (el equipo con el mayor diferencia de puntos anotados a favor y en contra será considerado ganador) y luego sobre la diferencia de puntos anotados a favor y en contra de los equipos igualados (el equipo con el mayor margen de puntos anotados a favor y en contra será considerado ganador). De persistir la equidad, la posición en la tabla se determinará en función del equipo que anote más tries en el torneo y de última, si sigue todo equilibrado el título se compartirá entre los dos equipos.

Los Pumas están en carrera, pero en una carrera despareja. Arrancaron sin ritmo, jugaron dos partidos de altísima intensidad y le quedan dos partidos del mismo tenor; y no tendrán descanso, como si lo tuvieron este fin de semana los All Blacks y lo tendrán el próximo week end los Wallabies. Igual, si tiene una ficha, póngasela a Los Pumas que prometen como cuando cantan el himno “ o juremos con gloria morir”.