Los Pumas y el partido más difícil ante All Blacks

Los Pumas enfrentaban a los All Blacks en la madrugada de hoy. Y en la previa al gran partido ante los hombres de negro, Mario Ledesma dejó claro parte de la estrategia que implementarán Los Pumas para poner en aprietos al campeón del mundo. "Hacer un buen partido será llevar adelante todo lo que se planificó y jugar cada pelota como si fuese la última", dijo el head coach que sueña en grande.

"La recepción estuvo buena. Desde los más chiquitos te tratan de amedrentar desde que tocás tierra kiwi. Eso, sin dudas, te da más manija para el partido y nosotros la última vez que jugamos en el 1997 acá ganamos (NdR: duras goleadas por 93-8 y 62-10), así que será más fácil", dijo en tono irónico.

Y luego dejó claro que es lo que sería hacer un buen partido: "Ganar no es hacer un buen partido. Si ganás es el mejor partido que hiciste en la historia del rugby argentino y no estoy diciendo que eso no se pueda dar. Lo que nosotros queremos es incomodarlos en todos lados y competir para saber dónde estamos parados", concluyó el DT, que internamente espera dar el batacazo.