Los Pumas, un tiempo para gozar y otro para sufrir

Los Pumas se jugaban muchísimo ante Tonga y por eso, una vez más, sacaron a relucir su fuego sagrado, explotaron en los momentos justos y vencieron a Tonga 28-12 en el Hanazono Stadium, con un hat trick de Julián Montoya incluido. Le bastó solamente un tiempo, el primero, para superar el rigor que le impuso Tonga y con una gran actuación de los forwards comenzó a elaborar lo que fue su primer triunfo en el Mundial.

El equipo argentino salió en el primer tiempo claramente decidido a jugar en terreno tongano, pero cometió algunos errores no forzados de manejo en el comienzo del encuentro, mientras que los del Pacífico utilizaron las patadas al cajón para contrarrestar la presión argentina, pero sin lograr desactivar su plan de juego.

La superioridad albiceleste en las formaciones fijas tuvo recompensa ya que los argentinos llegaron en dos oportunidades al ingoal por intermedio de Julián Montoya, tras sendos lineout en ataques que Los Pumas decidieron no patear a los palos.

Tonga no lograba generar peligro y acercarse al ingoal del equipo argentino y, en los pocos intentos que realizaron, cometieron errores de manejo que los pusieron de vuelta en su propio territorio. Dos nuevos tries argentinos -Carreras, tras un error defensivo de Tonga en mitad de cancha, y Montoya, figura del primer tiempo y autor de un hat trick- le dieron a Los Pumas el bonus try antes de la media hora de juego.

Cerca del final del primer tiempo, los dirigidos por el ex Wallabie Toutai Kefu llegaron por primera vez con peligro y alcanzaron el descuento con el try del fullback Telusa Veainu, que cerró con gran destreza individual una jugada de varias fases de los forwards de Tonga.

El complemento comenzó en forma similar al primer tiempo. Los Pumas se adueñaron del territorio y de la posesión y fueron en busca de mayores diferencias. Pero la falta de profundidad y la gran cantidad de cambios realizados hicieron que el partido se desorganizara.

Tonga comenzó a animarse, se envalentonó y decidió atacar. A los 15', la mejor combinación de las águilas del mar a la salida de un scrum le dio al fullback Telusa Veainu la posibilidad de marcar el segundo try en el encuentro en una exquisita definición en la bandera.

Argentina pareció conformarse con la diferencia establecida en el primer tiempo -no marcó puntos en el complemento- y los hombres de Toutai Kefu si bien buscaron el descuento ya no tuvieron energías para recortar las distancias y así Los Pumas se quedaron con el triunfo.

En su segunda presentación, los albicelestes encontraron respuestas con algunos de los cambios respecto al debut con Francia, vencieron con trabajo a Tonga y lograron el ansiado bonus. Podría decirse que ayer había que ganar y ese objetivo se logró: Los Pumas se quedaron con una lógica victoria ante Tonga, pero no por ello despejaron las dudas sobre su rendimiento, sobre todo por lo expuesto en el complemento.