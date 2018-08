Los Pumas tuvieron revancha ante Springboks

Los Pumas tuvieron su revancha. Ganaron. Rompieron una larga racha adversa al vencer en Mendoza a los Springboks por un contundente 32-19 en la segunda fecha del Rugby Championship. Un triunfo histórico. De esos que quedarán grabados a fuego por mucho tiempo, porque fue una gran actuación que derivó en cuatro tries.

Y en ese contexto, los rosarinos que ayer estuvieron en cancha no desentonaron. Emiliano Boffelli tuvo un buen arranque, explotando el espacio y fijando la marca para la anotación de Delguy. El polifuncional back de Duendes se lució con un par de offloads, fue clave para resquebrajar la defensa sudafricana y demostró que no le tiembla el pulso a la hora de defender. Jerónimo de la Fuente, en tanto, mientras busca volver a ganarse un lugar entre los titulares, disputó un lapso intenso y movidito, en el que como de costumbre no le faltó compromiso.

Ya en la arenga previa que Agustín Creevy les dio a sus compañeros en el vestuario se veía ese fuego sagrado que marcó a este grupo en las últimas temporadas. Y la comprobación de esa presunción llegó de la mano de la eficacia de un equipo que no perdonó cada ocasión que le presentó el desarrolló, para redimirse de lo ocurrido siete días atrás.

En el arranque del complemento, Sudáfrica salió decidido a revertir la situación y forzó a la Argentina a esforzarse en defensa.

Pero antes de caer en la desesperación y a menos de diez minutos del final, Los Pumas recuperaron una pelota clave cerca del ingoal y Bautista Delguy salió jugando con toda su desfachatez para armar un contraataque que por poco no termina en try argentino. Fue una inyección anímica para darle un cierre al encuentro con penal a favor y la búsqueda de un nuevo try, que terminó en knock-on y final del encuentro, para que Los Pumas vuelvan a celebrar un triunfo después de mucho tiempo.

Fue un recital de rugby. La tarde perfecta en la que, paradójicamente, todo salió redondo.