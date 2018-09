Los Pumas se estrellaron una vez más con la solidez de los All Blacks

Los Pumas otra vez vieron trunco su sueño de cantar ante los All Blacks. Esta vez cayeron por 46 a 24 (primer tiempo 18-7) en un partido de la 3ª jornada del Rugby Championship, el torneo de las principales selecciones del hemisferio Sur, este sábado en Nelson, donde Nicolás Sánchez se convirtió en el máximo anotador de la historia de los Pumas.

Los locales arrancaron fuerte y abrieron el marcador en el minuto 5, con un penal de Richie Moonga (3-0).

Un try del wing argentino Ramiro Moyano al cuarto de hora, seguido de una conversión de Nicolás Sánchez, puso por delante al elenco albiceleste, pero eso no consiguió asustar a los locales, que no tardaron en reaccionar.

El wing Millner-Skudder consiguió apoyar y dar ventaja de nuevo a los neozelandeses, que luego convirtieron mediante MoUnga y tomaron las riendas de la situación de nuevo. TJ Perenara consolidó la tendencia con otro try.

Tras un penal acertado por MoUnga, la primera mitad se cerraba con ventaja 18 a 7 para los campeones mundiales.

Los Pumas comenzaron muy bien la segunda mitad, con un try de Nicolás Sánchez, que luego convirtió también con el pie para sumar siete puntos.

Pero como ocurrió en la primera mitad, Nueva Zelanda no se dejó llevar por el nerviosismo y siguió con su ritmo de costumbre, que dio resultados una vez más.

Kieran Read y TJ Perenara sumaron otros dos tries para alejar definitivamente los fantasmas.

El rosarino Emiliano Boffelli logró el tercer try argentino, con Sánchez sumando a continuación dos puntos más, pero luego Shannon Frizzell y Jack Goodhue lograron los dos últimos tries kiwis, que al sumar seis lograron también el punto de bonus ofensivo.