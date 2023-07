Los Pumas perdieron 22 a 21 con los Springboks en un partido para ilusionarse

Los Pumas cerraron su participación en el Rugby Championship con un partido para ilusionarse. Con enorme solidaridad en todas las líneas, jugando todo el segundo tiempo en campo rival, el equipo argentino terminó perdiendo con Sudáfrica 22 a 21 . Pero la sensación que quedó es que si no fuera por algunos desaciertos, como el pase robado que determinó un try convertido para los locales en la segunda parte, los 15 nacionales podrían haber ganado con justicia.

La sensación es que si en la segunda parte el apertura Santiago Carreras, igualmente de notable partido, hubiera estado más fino en la patada Argentina podría haber coronado un triunfo histórico del Ellis Park de Johannesburgo. El 10 de Los Pumas había acertado tres penales en el primer tiempo. Peró marró dos en el segundo tiempo. Los tries del equipo nacional llegaron en los minutos 34 y 42 del complemento. Si el primero hubiera sido convertido, lo que no ocurrió, los argentinos habrían quedado con la posibilidad de triunfo con un nuevo try anotado. Lo que terminó ocurriendo.

Sudáfrica marcó tres tries alcanzados por Eben Etzebeth, Damian de Allende y Manie Libbok, quien aportó un penal y dos conversiones.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FScrumESPN%2Fstatus%2F1685339729623937024%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Gonzalo Bertranou se filtró y apoyó para sumar un nuevo try ante Sudáfrica sobre el final del partido.



Mirá el #RugbyChampionship en @StarPlusLA.#PUMASxESPN #ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/N4Npj8ZguZ — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 29, 2023

El campeón del Rugby Championship fue Nueva Zelanda, que se impuso a Australia 38 a 7. El broche de Argentina en campo de los Springboks deja muchos puntos para analizar pero es auspicioso a poco más de un mes del inicio del Mundial de Francia en septiembre, donde Los Pumas debutan frente a Inglaterra el 9.

En el partido de este mediodía volvió a jugar desde el arranque como wing el rosarino Juan Imhoff.

Síntesis: Sudáfrica: Willie le Roux, Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende, Kurt-Lee Arendse, Manie Libbok, Grant Williams, Duane Vermeulen (c), Pieter-Steph du Toit, Marco van Staden, Marvin Orie, Eben Etzebeth, Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Entrenador : Jacques Nienaber Suplentes: Bongi Mbonambi, Trevor Nyakane, Vincent Koch, RG Snyman, Kwagga Smith, Faf de Klerk, Lukhanyo Am y Damian Willemse. Entrenador: Jacques Nienaber.

Argentina: Thomas Gallo; Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela, Lucas Paulos, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Grondona, Juan Martín González, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras, Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Tantos en el primer tiempo: 3' penal Santiago Carreras (A), 9' penal Santiago Carreras (A), 11' penal Libbok (S), 18' try Etzebeth (S), try 26' Damian de Allende convertido por Libbok (S), 38' penal Santiago Carreras (A). Resultado parcial: Sudáfrica 15- Argentina 9. Tantos en el segundo tiempo: 28' try Libbok convertido por el mismo (S), 34' try Mateo Carreras (A) y 40 try Bertranou convertido por Mateo Carreras.

Resultado final: Sudáfrica 22-Argentina 21.

Amonestado en el segundo tiempo: 32' De Allende (S) Arbitro: Andre Brace (Irlanda) Estadio: Emirates Airline Park (Johannesburgo, Sudáfrica). Árbitro: Andre Brace