Los Pumas pasaron de la euforia a la desazón

Los errores de Los Pumas fueron la contracara de la simpleza y efectividad de los All Blacks que volvieron a ganar en Buenos Aires y se consagraron campeones del Rugby Championship 2018

Nueva Zelanda puso paños fríos a la euforia argentina. A los hombres de negro le bastaron solamente un par de minutos para mostrar con simpleza su superioridad y efectividad, establecer una diferencia como para jugar con ella y terminar festejando el triunfo por 35-17 pese al esfuerzo de Los Pumas, que tuvieron que remar de atrás durante casi todo el partido. Los errores llevaron al conjunto albiceleste a una situación incómoda, los All Blacks no perdonaron y la balanza se terminó por inclinar en favor de la visita que, si bien no ofreció un rugby de excelencia, una vez más remarcó que por algo es el mejor equipo del Rugby Championship.

Un penal de Sánchez abrió la puerta a la ilusión de un batacazo, pero eso duró poco. En la respuesta, casi inmediata, los backs neocelandeses hicieron un culto a la efectividad y con el try de Ioane, All Blacks pasó al frente. Después se sucedieron errores en Los Pumas y así, tras un fallido line, los All Blacks consiguieron un scrum, tras el cual Naholo marcó el segundo try de la visita.

Los Pumas intentaron avanzar en el campo rival, pero la primera y segunda línea nunca lograron estar conectadas para poder penetrar a la defensa neocelandesa y tras una dudosa jugada en la que Delguy fue golpeado por un rival, la pelota le quedó a Ioane, quien se fue solo para marcar el tercer try neocelandés.

En el complemento Argentina reaccionó, pero lo cierto es que cada vez que Barrett y Perenara pusieron a jugar a los All Blacks en el campo de Los Pumas, el equipo de negro no perdonó y así fue que Tuipulotu logró apoyar el cuarto try.

Un trabajoso try de Cubelli, que necesitó de TMO, parecieron sacar del letargo al conjunto argentino. Argentina evitó salir tanto con las manos y apostó más a las patadas para ir a dividir en terreno rival y así fue que tras un movimiento de Matera, Emiliano Boffelli llegó al segundo try local.

La intensidad de All Blacks rozó por momentos el límite de lo legal y los choques hicieron impacto en el equipo argentino, no solo desde lo físico, sino también desde lo anímico.

Así una excelente combinación en ataque de All Blacks le permitió a Lienert-Brown llegar al ingoal argentino por quinta vez y bajarle el telón a la noche de Liniers.