El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, no pudo hoy ante los All Blacks, el representativo de Nueva Zelanda que es campeón del mundo vigente, que finalmente se impuso por 20-16, en cancha de Vélez Sarsfield, por la primera fecha del torneo Championship, que aglutina a las principales potencias del Hemisferio Sur.

El equipo albiceleste jugará el segundo encuentro del certamen el sábado próximo, a las 6.50 hora argentina, en Brisbane, ante la local Australia, que hoy perdió con Sudáfrica, por 35-17.

La síntesis del partido

Los Pumas (16): Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma

Cambios: 8', Julián Montoya por Creevy y Santiago Medrano por Figallo; 17', Mayco Vivas por Tetaz Chaparro; 19', Joaquín Tuculet por Boffelli; 23', Tomás Lezana por Lavanini; 31', Matías Alemanno por Kremer; 32', Felipe Ezcurra por Cubelli, y 37', Joaquín Díaz Bonilla por Sánchez.

All Blacks (20): Ben Smith; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Ngani Laumape y Jordie Barrett; Beauden Barrett y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (c), Vaea Fifita; Patrick Tuipulotu y Brodie Retallick; Angus Ta'avao, Dane Coles y Ofa Tuungafasi. Entrenador: Steve Hansen

Cambios: 17', Luke Jacobson por Fifita y Jackson Hemopo por Tuipulotu; 21, Atunaisa Moli por Tuungafasi y Nepo Laulala por Angus Taavao-Matau; 25, Liam Coltman por Coles, Brad Weber por Aaron Smith, y 28, Braydon Ennor por Jordie Barrett.

Tantos: Primer tiempo: 2' y 21', penales de Sánchez (A); 7', penal de Boffelli (A); 18' try de Laumape convertido por B. Barrett (NZ); 23' y 37', penales de B. Barrett (NZ), y 39', try de Retallick convertido por B. Barrett (NZ); 47', try de Boffelli convertido por Sánchez (A).

Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires

Árbitro: Angus Gardner (Australia).