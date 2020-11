Los Pumas: Más jugadores, más competencia, más resultados

Los resultados que obtuvieron hasta ahora Los Pumas en el Tres Naciones si se quiere tienen varias lecturas. Se puede decir que en la victoria ante Nueva Zelanda, los All Blacks cometieron errores que nunca antes habían cometido o que la defensa de los argentinos fue perfecta, y que en el empate ante Australia, los Wallabies no supieron cerrar el partido y/o que Argentina tuvo una cuota de suerte que habitualmente no tenía. Puede ser, pero eso sería un análisis más que superficial. Estos dos tremendos resultados conseguidos en medio de un año difícil para la disciplina, sobre todo en Argentina, son otra cosa, son el resultado de años de trabajo, no fruto de la casualidad o de que se juntó una buena camada de jugadores de manera fortuita.