Los Pumas levantan el telón en Mendoza en un año mundialista

El seleccionado argentino de rugby enfrentan este sábado a los All Blacks en el Malvinas Argentinas bajo la supervisión del australiano Angus Gadner

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, iniciará este sábado la temporada internacional al enfrentar a los All Blacks, de Nueva Zelanda, por la primera fecha del Rugby Championship.

Este año, 2023, es un año mundialista, y como tal los tiempos urgen para los distintos seleccionados, incluido Los Pumas. Para los equipos del Hemisferio Sur comienzan los tiempos de pruebas en los que el foco estará puesta en la cita ecuménica que se llevará a cabo en Francia. Comienza el Rugby Championship, torneo en el cual el seleccionado nacional abrirá la temporada internacional enfrentando a los All Blacks. El encuentro entre argentinos y neozelandeses se disputará este sábado desde las 16.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será dirigido por el australiano Angus Gadner. Previamente, a las 12, por el mismo torneo, lo harán los seleccionados de Sudáfrica, el campeón del mundo vigente, y Australia en el Loftus Versfeld de Pretoria.

Michael Cheika y su staff están convencidos que el equipo puede ser protagonista. Lo fue en algunos tramos de la temporada pasada, pero el australiano apuesta a que se mantenga por más tiempo en cada partido. Los Pumas arrancan el torneo como una gran incógnita, porque no juegan desde hace seis meses y, además, enfrente tendrán nada menos que a los All Blacks.

Los rosarinos Boffelli y Sordoni irán de arranque en Los Pumas ante los All Blacks

Nueva Zelanda siempre es candidato, juegue con el equipo que le toque. En Mendoza por primera vez, Ian Foster definió un conjunto muy competitivo, que sin lugar a dudas se probará ante un rival que jugará con el apoyo de su gente. Los All Blacks no llegarán a Francia como únicos candidatos a ganar la copa, y ese traje no los condiciona, sino que por el contrario, les quita presión.