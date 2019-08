Los Pumas, a la espera de la lista mundialista

Pasó una etapa. Empieza otra. La más crucial del año, la del Mundial. En este sentido hoy es el día D para el rugby argentino en el marco del gran objetivo de la temporada, porque será cerca del mediodía cuando el head coach del seleccionado argentino, Mario Ledesma, dé a conocer la lista de 31 Pumas que viajarán a la Copa del Mundo que tendrá lugar en Japón entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre. Exactamente a un mes del pitazo inicial.

Para la nómina que aparecerá hoy no se esperan mayores sorpresas y es segura la presencia de los rosarinos Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli. Para el centro será el segundo Mundial, para el polifuncional Boffelli, el debut en una cita ecuménica. Marcos Kremer, el entrerriano de Plaza, es otro que tiene el pasaje asegurado.

Una ausencia rosarina es segura desde hace un tiempo. Y llamativa para el mundo del rugby: Juan Imhoff. El wing que al igual que De la Fuente y Boffelli surgió en Duendes y es considerado de los mejores del mundo en su puesto no fue tenido en cuenta por Ledesma en la lista preliminar de 41 nombres. La UAR estableció una regla que aquellos jugadores que militasen en Europa (él lo hace en el Racing francés) no podrían formar parte de Los Pumas salvo pedido expreso del entrenador. Entre esas solicitudes expresas de Ledesma no estuvo Juan, gran figura en Inglaterra 2015, cuando el seleccionado de Daniel Hourcade se quedó con un 4º puesto histórico. En esa última edición la presencia rosarina la dieron De la Fuente, Imhoff y Leonardo Senatore.

En el Mundial, Los Pumas integrará el grupo C junto a Francia, primer rival, con el que chocará el 21 de septiembre, Inglaterra, EEUU y Tonga.

Antes, tienen que intentar levantar la cabeza y recuperar la confianza en este mes restante de trabajo. Es que el sábado ante Sudáfrica el equipo argentino sumó su novena caída al hilo, contando Rugby Championship y ventanas o amistosos. La inolvidable temporada de Jaguares en el Súper Rugby (subcampeones por primera vez) no parece traducirse por ahora en Los Pumas, que son prácticamente los mismos jugadores. Aunque está claro: un Súper Rugby no es un Mundial.