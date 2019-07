Los Pumas están listos para hacer historia ante All Blacks

Con un historial en contra, Los Pumas recibirán nuevamente a los All Blacks en Buenos Aires en su debut en Rugby Championship . Impulsados por el buen momento que mostraron la mayoría de los jugadores de Jaguares en el Súper Rugby y potenciados por la presencia de jugadores que militan en Europa, los dirigidos por Mario Ledesma quieren hacer historia y ganarles por primera vez a los bicampeones del mundo. El encuentro con los hombres de negro, que se disputará en el estadio José Amalfitani, comenzará a las 15 y será dirigido por el australiano Angus Gardner.

Sin lugar a dudas, ganar las zonas de contacto y hacerse fuerte en las formaciones, serán los desafíos que tendrán Los Pumas para hacer historia en la cancha de Vélez. Seguramente Nueva Zelanda buscará marcar distancias desde el arranque, tal como lo hicieron en los últimos duelos en Buenos Aires, en el que establecieron amplias diferencias en los primeros cuarenta minutos y después todo fue más equilibrado. Los rucks y los breakdown definirán mucho en el duelo de apertura del torneo, donde la zona de quiebre será la llave del partido.

Para el encuentro de hoy, los jugadores formados en Duendes_ Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli _ serán titulares, al igual que el ex Atlético del Rosario Marcos Kremer. Otro ex Plaza, Mayco Vivas, integrará el banco de relevos junto a Julián Montoya, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Joaquín Tuculet. Por el lado de los All Blacks, el equipo presentará cinco debutantes, mientras que la estrella del seleccionado neocelandés, Sonny Bill Williams, no llegó a recuperarse a tiempo de su lesión en el tendón de la corva y quedó al margen del duelo de hoy.