Los Pumas: el éxodo sigue sumando nombres

Terminado el Tres Naciones, se confirmaron los destinos para varios jugadores de Jaguares y ya son en total 18 las bajas -incluyendo la de Gonzalo Quesada- que sufrió la franquicia argentina en este 2020. El éxodo parece no detenerse y uno de los que está próximo a hacer las valijas es el ex Duendes Santiago Chocobares, quien fue pedido especialmente por Leon Mac Donald el head coach de Blues para formar dupla en el centro de la cancha con Rieko Ioane. De esta manera, el nacido en Rufino, que tuvo un debut espectacular en Los Pumas (en la histórica victoria a los All Blacks), podría sumarse a Blues para convertirse en el primer argentino en disputar el Aotearoa neozelandés.