Los Pumas derrotaron a Australia por 34 a 31 en el Rugby Championship

Para Australia, sumaron con los tries alcanzados por Len Ikitau, Nic White y Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase y Quade Cooper alcanzó un penal y cuatro conversiones.

Síntesis

Australia (31): Tom Wright; Mark Nawaqanitawase, Len Ikitau, Samu Kerevi y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Will Skelton y Richie Arnold; Allan Alaalatoa, David Porecki y James Slipper.

Argentina (34): Emiliano Boffelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo De La Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martín González, Santiago Grondona, Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo.

Tantos: primer tiempo, 5′ try de Ikitau convertido por Cooper, 11′ penal de Cooper, 20′ penal de Boffelli, 25′ try de De la Fuente convertido por Boffelli; segundo tiempo, 5′ try de Montoya convertido por Boffelli, 13′ try de White convertido por Cooper, 20′ penal de Boffelli, 29′ try de M. Carreras convertido por Boffelli, 31′ try de Kerevi convertido por Cooper, 35′ try de Nawaqanitawase convertido por Cooper, 40′ try de J.M. González convertido por Boffelli.

Cambios: primer tiempo, Carter Gordon; segundo tiempo, Lucas Paulos por Alemanno, Eduardo Bello por Gómez Kodella, Robert Leotta por Holloway, Matt Philip por Skelton, Matías Moroni por De la Fuente, Angus Bell por Slipper, Johs Kemeny por McReight, Tate McDermott por White.

Estadio: CommBank Sydney (Australia).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).