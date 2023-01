Los Pumas coronaron el Seven de Hamilton con una victoria épica ante los All Blacks

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas 7s, se consagró este domingo campeón del Seven de Hamilton en Nueva Zelanda, al vencer a los All Blacks por 14-12 después de una espectacular remontada en la final

Los All Blacks, líderes del ranking mundial y máximos campeones de la especialidad con 13 títulos, se pusieron en ventaja con tries de Akuila Rokolisoa (4'), Roderick Solo (8') y una conversión de Akuila Rokolisoa (8'). En la última jugada del partido, disputado en el Estadio FMG, el local pudo ganarlo con una pelota apoyada en el in goal argentino por Brady Rush que el árbitro portugués Paulo Duarte sancionó como knock-on tras revisar la jugada en el TMO. La decisión del juez provocó el estallido de los jugadores argentinos, que fueron protagonistas de la cuarta consagración en 16 finales disputadas por el Circuito Mundial de Seven.

Los Pumas 7s fueron campeones por primera vez en Oceanía tras consagrarse las tres veces anteriores en América del Norte: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, en Estados Unidos, y Vancouver 2022, en Canadá. El palmarés argentino también incluye 12 medallas de plata y 21 de bronce desde la creación de la competencia en 1999.

Hamilton - Circuito Mundial 2023 - Los Pumas 7´s 14 vs Nueva Zelanda 12

El fullback Gastón Revol, jugador con más partidos disputados con Los Pumas 7s, consideró que “sobran las palabras” para describir lo alcanzado en Hamilton en la madrugada de Argentina. “Estamos felices. Ganar un torneo ya es difícil, y encima hacerlo frente a los All Blacks en el final y en Nueva Zelanda, no hay duda de que es algo soñado. Este es un logro histórico, y estamos muy contentos”, celebró en declaraciones reproducidas por la web de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Sobre el desarrollo del partido, el cordobés resumió: “Arrancamos con unos pequeños errores, se nos hizo un poquito cuesta arriba, pero en el entretiempo nos dijimos de hacer el mejor segundo tiempo del año, de salir a dar pelea, a darlo vuelta. Así fue: pudimos dar vuelta y después por suerte aguantamos y nos llevamos el título”.

“Estamos muy contentos -insistió- y con ganas de disfrutar de este hecho histórico, pero ya a partir de mañana tenemos que meter la cabeza en lo que se viene, porque todo en el circuito es así”.

Camino al título, Los Pumas 7s también eliminaron a Islas Fiji (19-0) y Estados Unidos (24-14) en cuartos de final y semifinales. La clasificación a la última ronda en Hamilton se produjo como segundo del Grupo D tras derrotar a España (20-5) y Canadá (29-14) y perder con Sudáfrica (14-17).

En la final, Gómez Cora alineó a Rodrigo Isgró, Agustín Fraga, Luciano González, Revol, Vera Feld, Matías Osadczuk (capitán) y Moneta y posteriormente dispuso los ingresos de Álvarez Fourcade, Wade, Joaquín Pellandini y Germán Schulz.

Tras el Seven de Hamilton, que marcó su primera victoria en la temporada, Los Pumas 7s treparon al tercer puesto de la clasificación general con 59 unidades, detrás de Nueva Zelanda (63) y Estados Unidos (61).

La próxima etapa del circuito, quinta de las 11 programadas, se disputará en Sydney, Australia, desde el viernes 27 al domingo 29 de enero. Al finalizar la campaña en mayo próximo, los cuatro primeros países, excluido el organizador Francia, se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Los Pumas 7s aspiran a defender el podio alcanzado por primera vez en la historia en Tokio.