Los Pumas, contra viento y marea

Para llegar Los Pumas tuvieron que pasar por una verdadera odisea, que incluyó viajes, burbujas, aislamientos, concentraciones separadas con los jugadores que estaban en nuestro medio por un lado y los que militan en Europa por otro, utilizando una logística que fue una verdadera obra de ingeniería y lo peor de todo, siempre muy lejos de casa.

Tuvieron que lidiar desde el vamos con una serie de inconvenientes para poder poder estar a la altura de las circunstancias y disputar este certamen haciendo algo que Sudáfrica, el campeón del mundo, no se animó a hacer. Y se presentó en el torneo de cuatro partidos de máxima exigencia, donde la intensidad y la presión no son iguales a cualquier otro, con una gran cantidad de jugadores sin experiencia en ese nivel, con debutantes (como el ex centro de Duendes Santiago Chocobares, de 21 años) chicos que rindieron y con creces dando la pauta de que el sistema funciona bien.

Si bien quedan cosas por mejorar, el balance deportivo es muy positivo. Lo demuestran los resultados y también cómo se consiguieron. Con escasa preparación en la previa (sólo dos amistosos), Los Pumas eran a prori carne de cañón en una competencia muy despareja, pero los partidos había que jugarlos. Por eso, ya con el diario del lunes, una sola caída ante dos tremendas potencias es altamente elogiable, sobre todo si se tiene en cuenta de que entre los cuatro partidos no hubo espacio para descansar ya que los jugaron todos de manera consecutiva, cosa que si disfrutaron All Blacks y Wallabies. Otro dato para destacar en que tuvo en sus filas con Nicolás Sánchez, el goleador del certamen, autor de 43 puntos.

El debut con victoria ante los All Blacks sorprendió a más de uno e influyó en el ánimo, ya que Los Pumas se dieron cuenta de que estaban para grandes empresas. Fue un triunfazo conseguido 402 días después de su última presentacion oficial, en el que los cultores del triunfalismo, los mismos que semanas después los denostaron, los tildaron de “Héroes”.

Una semana después, con todo lo que significa reponerse del desgaste físico, anímico y mental tan grande sufrido ante los hombres de negro, el seleccionado argentino logró un meritorio empate ante Australia, dejando bien en claro que la victoria ante los neozelandeses no había sido casualidad.

Soplaban aires triunfalistas pero luego el viento de cola se transformó de repente en un huracán en contra. A mitad de semana falleció Maradona y a partir de ahí comenzó la debacle.

Por protocolo World Rugby, Los Pumas al ser visitantes no pueden organizar en un estadio ningún evento sin autorización, lo tiene vedado; por eso el uso del brazalete negro estuvo correcto. Para poder hacer algo tenía que haber un pedido previo de la dirigencia, cosa que nunca ocurrió. La que sí le hizo un reconocimiento a un brillante deportista fue la unión neozelandesa. Y desde la perspectiva maorí, dejar la camiseta en el campo de juego significa honrar a un guerrero muerto en el único lugar donde pertenece y será recordado. Si cualquiera de Los Pumas hubiese levantado la camiseta y saludado al capitán de los All Blacks antes del haka, hubiera sido absurdo.╠

Sin comerla ni beberla los jugadores se tragaron el sapo. Y justo en el momento que estaban pidiendo disculpas por un error de la dirigencia aparecieron “mágicamente” los tuits de Matera, Petti y Socino escritos diez años atrás que terminaron de embarrar la cancha. Otra vez la dirigencia se hizo la desentendida y mandó a la hoguera a los jugadores con la opinión pública.╠

La última semana de Los Pumas en Australia fue desde todo de punto de vista adversa. La dirigencia suspendió a los tres jugadores y le sacó la capitanía a Matera, algo que luego tuvo que dar marcha atrás ya que no resistió la presión de los clubes ni la de los propios jugadores que amenzaron con no presentarse a jugar, algo que hubiera resultado realmente costoso para la UAR en todo sentido.╠

Ahí se empezaron a mostrar las cartas, ya que apareció en escena un sector que estaba agazapado, que pugna por el viejo modelo y va en contra del profesionalismo pero sobre todo contra la federalización del deporte. Arrancó una nueva pelea y todo indica que fuera de la cancha empieza otro partido.╠

Fue una semana de mucha presión, sobre todo psicológica, pero a la luz del resultado, Los Pumas ganaron también ese partido.╠

Lamentablemente la presión política y la condena mediática hicieron que semejante esfuerzo cayera en saco roto, porque en tiempos de redes sociales convertidas en jueces (donde todo el mundo opina aún sin saber) hasta los errores del pasado se pagan caro. En ese sentido quedo más que claro que a Los Pumas en particular y al rugby en general le va a costar levantar la imagen para los que no son gente del palo.