Los Pumas-All Blacks: Para alquilar balcones

El histórico triunfo de Los Pumas ante All Blacks por 25-15 caló hondo en los neozelandeses y esa herida no cicatrizó, por eso en sus cabezas no hay lugar para otra cosa que no sea la revancha. Ellos pensaban que después de ganarle a Los Pumas se volvían a Nueva Zelanda y presentaban para el segundo test un equipo alternativo, pero la caída le arruinó los planes, se tuvieron que quedar todos en Australia masticando bronca y pensando en ganar el desquite. Están heridos. Están mal, necesitan ganar y tienen toda la presión de su lado. Ellos lo saben y Los Pumas también lo saben, por eso buscarán la forma de volver a sorprenderlos y seguir haciendo historia. Por esto, y por mucho más, el partido que sostendrán Argentina y Nueva Zelanda desde las 5.45 en el McDonald’s Jone Stadium de Newcastle por la quinta fecha del Tres Naciones asoma como un verdadera tester para ambos equipos y un partidazo imperdible para los que lo miran de afuera.