El try que le dio la victoria al equipo argentino.

El try que le dio la victoria al equipo argentino.

En la primera jornada del Seven de Viña del Mar, Los Pumas lograron una agónica victoria frente a EEUU en el último partido del día. Los dirigidos por Gómez Cora perdían 14-7 ante los norteamericanos y una gran corrida de Franco Florio hacia el ingoal y en la última jugada un try de Nicolás Roger le permitieron ganar y acceder a los cuartos de final de la Copa de Oro. En el primer cruce del día el seleccionado de seven se enfrentó a su similar de Colombia con triunfo argentino por 33-21. Luego vino el encuentro ante Canadá, en el que los del norte se alzaron con la victoria 21-7 y obligaron a obtener la victoria en el último encuentro.