En casa. Yannantuoni, Ardusso y Rossi visitaron La Capital y posaron junto a la vieja rotativa del diario. Marcelo Rubén Bustamante

El fin de semana se presentará el Súper TC2000 en nuestra ciudad. Las modernas máquinas impulsadas por los potentes V8 despuntarán la segunda fecha a todo ritmo. Será más que una buena excusa para dar el presente en el renovado Fangio. Y como parte del show que brindará la tecnológica especialidad, ayer visitaron el diario La Capital tres pilotos de élite nacional: el puntero y vigente campeón Facundo Ardusso (Renault Sport), el siempre protagonista Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing Argentina) y el bermudense Fabián Yannantuoni (Team Peugeot Total Argentina). Tres estilos diferentes pero marcados por la misma pasión palpitaron la gran cita con Ovación.

¿Cómo estás Matías para esta carrera teniendo en cuenta que el Fangio te cae bien?

Sí, es verdad que acá me fue casi siempre muy bien. Por eso es que vengo siempre con muy buenas expectativas. Es que, a lo largo de todos los años que corrimos en Rosario, el Toyota estuvo a la vanguardia. Pude ganar en un par de oportunidades y a la vez hacer varios podios. Siempre estuvimos prendidos y creo que eso marca que al auto le sienta bien este tipo de trazados, que no son tan largos ni veloces. En el Fangio hay mucha tracción y poca velocidad final, pero el Corolla se mostró siempre muy competitivo. De hecho, espero serlo nuevamente como también ver la bandera a cuadros en las dos carreras.

¿Y vos, Facundo, sos el que viene y llega más dulce de todos?

No, pese a que así parece. En realidad estamos muy bien. Gracias a Dios el equipo no se relajó y mostró el potencial que tienen los Renault en la primera fecha. Realmente llegamos con muchas ganas e ilusión. Sobre todo luego de lo vivido el año pasado, cuando el Fangio nos trató muy bien porque hicimos podio y creo que ese fue el despegue para después obtener el título. Tenemos una buena base y espero que las modificaciones que se hicieron en pista le caigan muy bien al auto.

¿Sentís una responsabilidad especial por ser zonal, actual líder y vigente campeón?

No, porque la presión siempre es la misma. En esto no te podés relajar ni un instante. Por suerte siempre me acompaña gente y, al ser en esta ciudad, me motiva más correr. Espero no dejarlo festejar a ninguno de estos dos (Rossi y Yannantuoni), ja. Lo bueno además es que luego de la final me podré ir rápido al pueblo porque tenemos el clásico en Las Parejas entre Sportivo y Argentino.

¿Fabián, qué sensaciones tenés en la previa de esta competencia, que es prácticamente en el patio de tu casa?

Me queda cerquita porque vivo en Funes, es cierto. No llego tan dulce como Facu (Ardusso), pero confío en hacer una buena carrera. Vengo de salir séptimo en Buenos Aires, que sirvió para sumar, aunque no tuve ese funcionamiento que todos esperamos en el equipo. A la vez, es importante tener acá doble carrera porque ofrece muchos puntos, más allá de lo especial que será girar en esta ciudad.

¿Y qué esperás del Fangio, que no fue habilitado para girar en el circuito más amplio?

Me hubiese gustado correr en el más grande, pero por cuestiones de seguridad no se pudo. Conocemos la pista y notamos que ahora los autos estarán mejor tras las mejoras que se hicieron en la zona del curvón, donde saltaban mucho y era algo peligroso. Sin embargo, al ser prácticamente local espero funcionar bien y pelear adelante.

Está claro, Matías, que sos al que mejor le sienta este autódromo.

Puede ser, pero creo que es un conjunto de cosas poder funcionar siempre bien en un trazado chico. En nuestro caso es así, pero también pasa que a otros pilotos les va muchísimo mejor en una pista amplia y con sobrepasos. Toyota se destaca en este autódromo y eso es importante. Por eso será muy importante hacer dos buenas clasificaciones porque habrá muchos puntos en juego y dependiendo de cómo largás podés terminar, debido a que no hay muchos lugares de sobrepaso.

¿Fabián, el hecho de que hiciste podio en casi todas las provincias es como una cuenta pendiente no haberlo hecho aún en tu ciudad?

No sé si llamarla materia pendiente porque de todos los años que tengo en el automovilismo, esta será recién la séptima vez que correré acá. Tampoco es que lo hacemos con frecuencia. No siento esa presión, pero sí me gustaría lograrlo por lo que representa ser local. Aunque lo fundamental de este campeonato es ir de manera progresiva y sumando en cada carrera.

¿En tu caso, Rossi, es lograr redondear un buen fin de semana en pos de reacomodarte y pelear el título nuevamente?

Exacto. Sobre todo porque este campeonato beneficiará más a quienes tengan mejor performance debido a que esta temporada sólo habrá cuatro citas con penalizaciones. Andar muy rápido será importante este año. Pero a la vez, espero sumar grandes puntos en esta carrera porque hay mucho en juego.

¿Se cuida el auto en una carrera especial con doble final?

No, si se rompe algo se tiene que arreglar para el otro día. Sé que correré una final el sábado y otra el domingo. Buscaremos darle a Toyota muchos puntos y por eso correré pensando en ganar en cada final. Además me resulta difícil salir a competir especulando.

¿Y cómo correrá Ardusso?

Como lo hago siempre, es decir pensando en ser protagonista en cada una de las dos finales que habrá en esta fecha. No cuidaré nada, sólo deseo ir para adelante y sumar puntos. Espero mostrar el potencial del auto en pista.

¿El Peugeot cómo está, Fabián?

Bien, pero lo más importante creo que se verá en la clasificación. Con respecto al auto, hoy en día no está como Renault y Chevrolet, que son los equipos a batir realmente. Igualmente, el equipo hizo dos prototipos nuevos, que están usando Mariano Werner y el Bebu Girolami, pero más allá de eso buscaremos sumar y ser competitivos durante toda la temporada.





¿Te gustó la nota?