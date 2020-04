Los préstamos que se vencen son otra enorme preocupación

¿Cuándo arrancará el fútbol? ¿Qué sucederá con los contratos que se vencen en junio del corriente año? ¿Qué va a pasar con los salarios de los jugadores? Tres preguntas principales y claves que resuenan en el mundo futbolístico y que se realizan internamente en Newell's. La preocupación es tan intensa como la que existe en distintas disciplinas y sectores que hacen funcionar el país. Hoy todo está detenido, en una pausa que se estableció por segunda vez consecutiva con la aplicación de la renovada cuarentena. Pero esas consultas de tantas otras que existen hoy no tienen respuestas. En realidad, nadie las posee. Como presunción se estima que hasta agosto la pelota no volvería a rodar en las canchas y ahí surge otra intriga de suma importancia: ¿y los préstamos de algunos futbolistas que vencen en junio?

En junio en Newell's concluyen sus vínculos Cristian Lema, Rodrigo Salinas, Lucas Albertengo, Mariano Bíttolo, Matías Orihuela y Mauro Formica, entre los principales que tiene la entidad del Parque. Esta situación, que también afrontan otras instituciones, genera cierta incertidumbre y en este momento no hay respuestas. "Hay algo que se debe resolver que son los temas de los contratos", señaló una fuente rojinegra, que a la vez aportó otra pregunta que tampoco tiene contestación: "¿Cómo va a ser el libro de pases en julio o agosto?".

Así como no hay detalles sobre esta cuestión, tampoco existe una fiel certeza de cuándo volverá el fútbol. Todo lo que hoy se diga son meras especulaciones porque el foco de atención está centrado en sortear la pandemia del coronavirus y el fútbol quedó en un plano alejado de las prioridades. Por supuesto que cada uno supone e imagina un mes tentativo y las mayores coincidencias están enfocadas en que podría ser a mediados de año, principio de agosto y _seguramente_ a puertas cerradas. "Son fechas posibles y sin público, aunque no es algo oficial porque la AFA aún no trató nada al respecto", le confió a La Capital una voz ligada a la entidad leprosa.

Otras de las preocupaciones reside en los salarios de los jugadores, que tiempo atrás y justificadamente solicitaron que se detenga el "circo" futbolístico para cuidarse y no quedar expuestos al Covid-19. Y es aquí donde surge otro punto de discusión. En un momento donde se necesita del aporte de todos el fútbol no está exento. "Si a los políticos y jueces, entre otros, les llegó el recorte, ¿por qué no al fútbol", se preguntaron en voz alta desde el Parque. En la mayoría de los clubes de distintos países _algunos de ellos con otro poderío económico_ se aplicó la reducción en el salario y, tarde o temprano, llegaría al fútbol argentino a pesar de la negativa de Agremiados. Quizás en primera división y no en categorías menores donde los salarios son mínimos.

Uno de los referentes y que lleva la voz cantante en la AFA es Marcelo Tinelli (nuevo presidente de la Superliga), quien elaboró diez puntos a tratar con el gobierno y que engloba _entre otros_ todos estos interrogantes expuestos. Las respuestas aún no llegarán, al menos de manera inmediata, de parte de las autoridades nacionales. Las prioridades hoy son otras y el fútbol cierra la fila de temas por resolver.