Los pesos en AFA

Central y Newell's, como el resto de los clubes, están muy preocupados por la situación económica en caso de que se prolongue el parate en el fútbol debido al coronavirus y que se corten los ingresos por televisación

Una jornada larga en el predio de la AFA. Confirmación mediante de Marcelo Tinelli como presidente de la Superliga Argentina de Fútbol (hasta que la misma se disuelva), roscas políticas que incluyeron una foto con el presidente de River Rodolfo D'Onofrio (hasta aquí enemistado con la entidad de calle Viamonte) y otras tantas cuestiones que parecieron irrelevantes. En realidad lo más sustancioso de la estadía en Ezeiza fue la reunión, informal por cierto, entre los pesos pesados de la mayoría de los clubes del fútbol argentino. ¿El motivo? El enorme grado de preocupación que tienen los directivos sobre la forma en la que harán frente a los pagos de sueldos, especialmente de los planteles profesionales, en caso de que el parate del fútbol por el coronavirus se extienda más allá del 31 de marzo. Hoy Central, Newell's y el resto de las instituciones que componen el fútbol grande están detrás de ese plan, esperando saber qué sucederá en caso de que se corten los ingresos de la TV.

La suspensión momentánea que sufrió el fútbol argentino a partir del lunes por la noche puso en alerta a todos los dirigentes. Por obvias razones nadie sabe hasta cuándo durará, ya que todo dependerá de las políticas que implementará el Gobierno nacional. Lo que sí casi todos los directivos tienen en claro es que si la medida se hace extensiva se corre el riesgo de que la televisión no realice los pagos mensuales correspondientes. Allí es donde entra a tallar la preocupación de los dirigentes, muchos de los cuales armaron una reunión en uno de los varios break que tuvo la jornada.

Pero no fue algo de ocasión ni nada por el estilo. Si bien el tema no fue tratado de manera oficial es algo que más temprano que tarde aparecerá en las reuniones de AFA. Central y Newell's están claramente detrás de esa incertidumbre y desde ambos clubes dejaron en claro que es un punto que en breve ameritará un tratamiento especial.

"En medio de tantas reuniones lógicamente que hablamos todos los dirigentes sobre cómo vamos a hacer si nos cortan los ingresos económicos de la televisión", resaltó el vicepresidente primero canalla Ricardo Carloni, para quien esa complicación podría sumarse a lo que será una posible "mora de parte de los socios". Por supuesto que la inquietud del directivo auriazul tenía como finalidad el pago de los sueldos.

"Estuvimos hablando para ver qué postura íbamos a tomar de cara a futuro. Quedamos para charlarlo en una próxima reunión", destacó Carloni. Y agregó: "Si el fútbol se para por mucho tiempo seguramente habrá problemas económicos".

Su par de Newell's razonó en la misma sintonía. Es que para Cristian D'Amico (vicepresidente) el panorama que se avecina es cuanto menos para prestarle mucha atención.

"Si se corta la cadena de pago de la TV y el parate se prolonga durante mucho tiempo será muy grave para los clubes poder afrontar sus compromisos económicos, sean salarios o mantenimiento de predios. Esta es hoy la principal preocupación de los dirigentes del fútbol argentino", reflexionó el directivo leproso.

D'Amico además puntualizó que "el riesgo de dejar de percibir el dinero de la televisión puede desencadenar un grave problema económico para las instituciones no sólo en el presente sino de cara al futuro".

Está claro que ni Central ni Newell's están solos en esta cruzada, pero lo que nadie sabe a ciencia cierta hoy es qué tan largo y grave será el problema del coronavirus. Nadie lo expresó públicamente, pero de presentarse ese panorama al que hicieron referencia los dirigentes una de las posibles medidas sería rever los contratos de los futbolistas y ponerlos en sintonía con las economías de los clubes. Pero para eso falta. El primer paso será ver qué pasará con este parate y qué tan largo será. No obstante, el grueso de los dirigentes advierte una situación compleja en ese sentido y ya comenzaron a charlar para aunar criterios y para que en caso de alguna disputa con la televisión esa pelea no los tome distraídos.

No se habló nada de fútbol

Las especulaciones sobre algunos temas que podían tratarse en la reunión de la AFA quedaron en la nada. Ante la incertidumbre sobre el tiempo que llevará la reanudación de la competencia, en Ezeiza no se habló de clasificaciones a copas internacionales, descensos ni ascensos. Con la suspensión de la Copa América (se pasó para 2021) hay tiempo para terminar la Copa Superliga, pero ante la falta de certezas a los dirigentes les fue imposible tratar el tema. Las 10 fechas que restan determinarán no sólo el campeón de la competencia, sino quiénes serán los tres que perderán la categoría. Frente a los rumores sobre que algunos clubes podrían pedir la suspensión de los descensos, no pasó nada de eso y todo quedará sujeto a cuándo volverá a rodar la pelota en el fútbol argentino.