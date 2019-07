El seleccionado argentino perdió 2-0 y se despidió de la Copa América en semifinales, en un torneo en el que fue de menos a más hasta llegar a la actuación de esta noche en la que tuvo contra las cuerdas a Brasil en varias ocasiones y en el que ni el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano ni el Var vieron dos claros penales.

En el primero, cuando iban 70 minutos, Lionel Messi trató de meter un pase entre línea para la entrada del Kun Agüero, que fue trabado por Dani Alvez, pero el juez ni siquiera revisó la jugada. En la contra siguiente, Brasil llegó al segundo.

El segundo penal fue más claro aún. Fue, a los 84, en un córner ejecutado desde la izquierda. Otamendi la fue a buscar y Artur no solo frenó su carrera sino que le metió un codazo en la garganta. Era penal y roja. La jugada fue a revisión, pero incomprensiblemente no sancionaron una falta que fue muy clara y que dejó en evidencia a un árbitro que tuvo un rendimiento muy pobre, y que no estuvo a la altura de un partido de este nivel.

Difícil es aventurar que hubiese pasado si el juez los hubiera cobrado, pero lo concreto es que no lo hizo pese a que ambas jugadas fueron claras. Especialmente el segundo. Lo más paradójico fue que en el primero ni el Var hizo cambiar la decisión sobre una clara falta.