Los motivos son justos, que cumplan todos

Le tocó a Newell's. Y si bien no está bueno que un equipo rosarino sea el que lo sufra, y justo el primero en la recién nacida Superliga, si pretendemos una AFA seria hay que aceptar que la sanción es correcta, sobre todo al leer las 9 páginas del fallo del tribunal de disciplina. Ahí está claro que la dirigencia rojinegra no cumplió con lo que se firmó, que el control económico que llevó al club a estar controlado bajo un paraguas judicial que cada vez fue más grande no alcanzó para que el agua no desbordara en la tesorería. En los pormenores del fallo queda claro que Newell's no hizo las cosas a término, que a la deuda reclamable al 30 de junio no la tenía saldada y que "falseó" documentos. Encima, según las consideraciones, la nueva reglamentación hasta habilitaba al tribunal a descontarle 6 puntos. Algo de lo que zafó por ser el primer castigado. Claro, también ahora la AFA debe velar por hacer cumplir a todos por igual, que no se resuelvan otros casos similares encajonando los expedientes y que por conveniencia de acuerdo a puntajes o por ser clubes amigos se mire para otro lado. En Newell's le erraron, no porque quisieron, la realidad los golpeó. La cuestión es que no se repita. Y que cumplan todos.