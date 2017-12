Los mismos protagonistas del gol leproso

Leal, otra vez. Igual que en el Monumental. Ganando en las alturas. Metiendo un cabezazo inatajable para el 1-0 sobre Racing. Otra vez conectando un centro de Sarmiento, en este caso de un córner lanzado desde la izquierda. Algunos dirán que cabeceó solo, pero lo cierto es que supo elevarse para ir en busca de la pelota, como una Pantera persiguiendo a su presa. El reloj había dejado atrás los diez minutos de juego y el gol aportaba tranquilidad a un equipo que la necesitaba para hacer el juego a su antojo. Pero Racing le empató rápido.

Sarmiento, otra vez. De penal, como en Núñez. Un derechazo con fuerza, con todas sus ganas. Así como grita los goles. Este entró arriba, a la derecha del arquero. Con la ejecución completó esa gran asistencia al área que fue a buscar Figueroa, que la bajó con esfuerzo y se vio tocado arriba, en el hombro, por Barbieri. Una demostración de que el trabajo de los volantes ofensivos en conjunto da resultado. El 2-1 que volvía a poner justicia en el marcador.

Faltó la conquista de Fértoli, que tuvo una sola y se apuró tirándola arriba, aunque desde lejos. Claro, también que el resultado fuera con los tres puntos en los bolsillos. Pero esto no quita que una especie de replay aporte al presente y futuro. Porque en la repetición de hechos positivos estará el crecimiento del equipo de Llop.

Y no está nada mal que la Pantera Leal siga aportando goles, aunque sea de a uno, aunque no deslumbre, pero estar ahí es vital para el equipo. Es necesario que el 10 marque el camino, claro que no tanto como para que el conjunto se caiga cuando no lo tiene, pero si está activo como a él le gusta es una necesidad.

¿Alcanza? No demasiado, pero mientras a Newell's le permita sumar, bienvenido sea.