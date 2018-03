"Hay que insistir con estos pibes porque son los mejores y únicos jugadores que tenés", dijo Omar De Felippe. Una frase que puede evaluarse como un incentivo para ellos, como una realidad que preocupa, o como que no terminó de evaluar a los otros que esperan turno en el plantel, de la reserva o las inferiores. Ni bien llegó, el nuevo DT paró en distintas prácticas a jugadores que Llop no tuvo en cuenta, como el delantero Milton Treppo (sólo fue una vez al banco y no entró), pero no así a otro punta que "desapareció" del banco tras las primeras fechas, como Daniel Opazo (jugó 76' en 3 partidos). Claro, tal vez los pruebe en la semana, a ellos como a Alexis Rodríguez (foto) o Rodolfo Rotondi (5 gritos en reserva) o Ignacio Huguenet. Y también podrá ver a los de reserva, como Julián Marcioni o Francisco González, que son más chicos pero tal vez tengan alguna chance de prenderse.