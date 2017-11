Los mejores equipos

Si algo tiene Ernesto Morlan es experiencia como entrenador de hockey. Comenzó a los 17 años siendo jugador. Fue DT del seleccionado argentino femenino Sub 21 en los mundiales de 2001 y 2005 y pasó por distintos clubes, dirigiendo en ambas ramas. Ovación le propuso un repaso por sus equipos más recordados. Y eligió estos:



* El seleccionado nacional junior



"Jugó el Mundial 2001 (fue 2º) de Argentina y fue un equipo del que no me voy a olvidar nunca, primero porque fue mi primera experiencia con un seleccionado nacional y segundo por las jugadoras que había, que después fueron Leonas (Claudia Burkart, Mariné Russo, Natalí Doreski y Soledad García, entre otras). El del Mundial de Chile 2005 (5º) tuvo jugadoras que jugaron hasta hace poco o aún están en el mayor (Florencia Mutio, Belén Succi, Noel Barrionuevo, Silvina D' Elia, Giselle Kañevsky, Rosario Luchetti, Carla Rebecchi, las más destacadas). Pero todo el proceso del Mundial de Argentina era motivador, un desafío nuevo, muy difícil para un entrenador del interior".



* La primera de Universitario de caballeros



"Era un placer entrenarlos, jugaban muy bien al hockey, habíamos logrado amalgamar todo. Teníamos jugadores de primera línea, ganamos todos los torneos que jugamos, fueron ocho años realmente inolvidables (1997-2005). Ahí lo teníamos al Rata García González, que sigue jugando, a Michel Ocaña, a los hermanos Stepnik y a Manuel Brunet haciendo sus primeras armas en primera. Ese equipo era un lujo".



* La 1ª de Jockey de damas y el actual



"El otro que me quedó grabado es el de la primera de Jockey de damas de 2004 y también en ese año ganamos todo, jugaban muy bien, entre ellas estaba Luciana Aymar".

Siendo imposible separar a aquellos del actual Provincial, el DT resaltó: "Este grupo de Provincial es otro. Si tuviera que poner fotos pondría las de estos equipos".



