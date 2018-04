Los "locos" por la redonda

Un grupo de pacientes procedentes de varios centros de salud mental de toda Italia; un psiquiatra, Santo Rullo, como director deportivo; un ex jugador de fútbol sala, Enrico Zanchini, como entrenador, y un campeón mundial de boxeo, Vincenzo Cantatore, como preparador físico. Estos son los protagonistas de Crazy for Football ("Locos por el fútbol"), un documental dirigido por Volfango De Biasi sobre el primer equipo italiano de fútbol sala que participó en la Copa Mundial de Pacientes Psiquiátricos en Osaka. La película de 73' se estrenó este año en Italia y retrata el proceso, desde la selección de los doce integrantes hasta la participación de ellos en el Mundial. Una película en la que los jugadores, y no su enfermedad, son los protagonistas con el objetivo de luchar contra los prejuicios sobre salud mental.