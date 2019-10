Los de Litoral no aflojan en el Nacional de Clubes

Los representantes del Litoral no aflojan. Ayer, en el marco de la segunda fecha del Nacional de Clubes, Gimnasia y Duendes lograron imponerse a sus pares de la Urba, Atlético del Rosario y CASI respectivamente, mientras que Jockey Club consiguió un importante empate ante Belgrano Athletic en Fisherton.

En el pasaje Gould, el campeón del Interior estiró la racha positiva y venció a Atlético del Rosario 29-22 en un partido en el que lo mejor del ganador se vio en la primera parte, cuando sacó una ventaja de 26-10 con la que se fue al descanso.

En el complemento, el conjunto auriazul estuvo más impreciso, cometió muchas infracciones y partido se hizo algo trabado. Herido en su orgullo y obligado por el marcador en contra, Atlético del Rosario se acercó en el marcador, pero ese amor propio no fue suficiente como para dar vuelta la historia de un partido que hacía rato tenía dueño. Gimnasia, si bien no jugó a pleno de sus posibilidades, le alcanzó para controlar un marcador que nunca corrió peligro.

En la próxima fecha, GER recibirá a Pucará que ayer venció a Mar del Plata Club 33-24; mientras que Atlético del Rosario visitará a Córdoba Athletic que ayer le ganó a Newman 39-24, pero con eso no le alcanzaba. En la salida la pelota se fue directamente afuera, hubo un scrum en mitad de cancha y luego de un par de jugadas, un penal para el verdinegro sentenció la historia. Santiago Araujo no falló y el triunfo quedó en Rosario.

La próxima semana Duendes visitará al SIC, que ayer superó a Los Tarcos en Tucumán por 33-17.

En las Cuatro Hectáreas, en tanto, Jockey Club empató con Belgrano 22-22. El partido fue muy trabado, de una lucha constante de los forwards. El primer tiempo fue bastante chato, parejo y muy duro en el contacto, con una leve supremacía de Belgrano en el scrum y donde las únicas modificaciones en el marcador fueron por penales. En el segundo tiempo, la paridad siguió reinando pero aparecieron los tries. Belgrano sacó una luz de ventaja que no pudo sostener. En los últimos diez minutos, el scrum fue el gran protagonista. Hubo cinco a favor de Jockey y el árbitro cobró seis penales y un free kick, y recién después del sexto penal y de tres amarillas sacadas a jugadores de Belgrano dio el try penal con el que el equipo de Fisherton llegó al empate.

El verdiblanco visitará en la tercera y última fecha de la fase clasificatoria a Regatas, que ayer cayó en el Jardín de la República ante Tucumán Rugby por un categórico 55-17.

El empate entre el verdiblanco y el marrón no fue el único ya que Natación y Gimnasia igualó con San Luis 34-34. En el resto de los partidos, los resultados fueron: Urú Curé 34, CUBA 26; La Plata 28, Marista 33; Hindú 43, Jockey de Córdoba 31 y Alumni 36, Tucumán Lawn Tennis 30.