Los límites del presupuesto y el armado del equipo

El plantel. Newell's no cuenta con muchos jugadores para vender. Por su nivel, Nehuén Paz es uno de los que podría ser transferido.

El plantel. Newell's no cuenta con muchos jugadores para vender. Por su nivel, Nehuén Paz es uno de los que podría ser transferido.

Newell's se encuentra en una compleja realidad económico-financiera que se profundizó porque hace varios mercados de pases que no vende un futbolista. "Al Chocho le dimos una gomera para pelear con los ingleses", graficó el presidente Eduardo Bermúdez acerca del plantel con el que se encontró Juan Manuel Llop para jugar la Superliga. En este receso del torneo se hace aún más compleja la llegada de futbolistas, problema que se acrecienta a partir de la necesidad de realizar transferencias que incrementen el dinero de la tesorería y sirvan para afrontar gastos diversos. "Newell's no vendió el mínimo preestablecido en el presupuesto, que es de aproximadamente 2 millones de dólares por año", confió una fuente tribunalicia, quien agregó que el juez Fabián Bellizia, responsable del fideicomiso del club, no plantea específicamente que se vendan "uno, dos o tres jugadores, sino que ingrese dinero para cumplir con las pautas presupuestarias".

Es evidente que para llevar adelante tal objetivo el club tiene que lograr la venta de sus futbolistas. Por el momento se concretó la transferencia de Franco Escobar a Atlanta United en 500 mil dólares y un monto similar a la empresa estadounidense Ambse para que tenga la opción de compra del 50 por ciento del pase del volante izquierdo Gastón Cardozo y el 25 por ciento del atacante Brian Gambarte, ambos juveniles.

El juez Bellizia mantuvo hace poco una reunión en el club y le remarcó a la comisión directiva que había que ajustarse al presupuesto y lograr que ingrese dinero que permita regularizar deudas y afrontar obligaciones correspondientes al período comprendido entre enero y junio del próximo año. La misma fuente aclaró que no es algo que establece el juzgado, sino que su tarea es hacer cumplir las pautas presupuestarias preestablecidas. Días después de esa charla, el club formalizó la salida de Escobar y de los dos juveniles.

"No es cuestión de vender uno, dos o tres jugadores. Es cuestión de dinero. Debería ingresar una importante suma antes del cierre del libro de pases", manifestó la fuente tribunalicia.

La transferencia de Luciano Pocrnjic al exterior, a partir del interés de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Tijuana y Pachuca, quedó por el momento en la nada. La cotización del arquero en 2 millones de dólares desalentó a esos clubes. El lateral izquierdo Milton Valenzuela, hoy suplente, es otro que Newell's está dispuesto a vender. La oferta de Columbus Crew, de los Estados Unidos, no habría convencido a la dirigencia rojinegra.

En cuanto a Nehuén Paz, de los mejores rendimientos en el primer tramo de la Superliga, es uno de los vendibles. Montreal Impact es uno de los clubes que sigue al marcador central, cuyo pase estaría valuado en 2 millones de dólares.

El presupuesto es también un impedimento para que Newell's contrate futbolistas con un salario alto. Para el actual torneo hubo una reducción considerable del dinero destinado a sueldos del plantel. El club debe ajustarse.

"El juez no nos deja traer a nadie", repite Bermúdez. Ante esta realidad, la entidad del Parque tiene que utilizar el ingenio para incorporar. No extraña entonces que el delantero de Defensa y Justicia Fernando Cuqui Márquez, quien ya habló con Llop, llegue a formar parte de un trueque con Fértoli.

Bellizia decidió la intervención de la tesorería y puso a supervisar todos los movimientos de la misma al contador Ricardo Schneir, uno de los integrantes del órgano fiduciario. Schneir es el que está a cargo de una cuenta bancaria única, en la que se concentrará toda la actividad económica de Newell's. En marzo podría estar la contabilidad del club unificada por completo y "los resultados" de los cambios que se realizaron "se verían a partir de mayo o junio", dijo la fuente consultada. "La prioridad es tener al día a los empleados y jugadores", manifestó.

La necesidad de que ingrese dinero al club y de mantener un presupuesto bajo con el plantel exponen con crudeza la realidad rojinegra. Es con lo que debe convivir Llop para el armado del equipo.