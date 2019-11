Los líderes de la Superliga juegan en la Bombonera

De Boca. Alexis Mac Allister jugará ante su ex club, al que defenderá su mellizo Francis.

El que gane quedará como único puntero. Llegan iguales en puntos y, obviamente, la ventaja es para Boca porque jugarán en la Bombonera. Igual, los xeneizes no se deben confiar porque no es casual que Argentinos Juniors le esté peleando el puesto de privilegio. Sin embargo, la gran campaña del equipo de La Paternal se sostiene de local porque de las 7 veces que salió de su cancha ganó poco (2, en Mendoza y ante Independiente) y en los últimos dos partidos no convirtió, en un 0-0 con Defensa y el duro 0-3 con San Lorenzo. Encima, en su cancha los de Gustavo Alfaro sólo cedieron 7 puntos de 21 posibles, los empates con Huracán y Newell’s y una derrota por 1-0 frente a Racing.

En el dueño de casa prácticamente se repite el equipo que viene de quedarse con los tres puntos ante Unión, también de local, porque sólo regresa Frank Fabra (cumplió una fecha de suspensión) en lugar de Emanuel Mas, quien anduvo torcido frente a los tatengues al arrimarse al área rival, al punto que ni fue concentrado.

Mientras que la gran ausencia será Carlos Tevez, que d esgarrado parece haberle dicho adiós a Boca, porque suena poco probable su continuidad en 2020.

En tanto, se dará un choque de mellizos, puesto que Alexis Mac Allister es una de las figuras de este Boca y enfrente aparecerá su hermano Francis como uno de los pilares del equipo dirigido por Diego Dabove, en el que su figura es Gabriel Hauche.

Más temprano, Estudiantes inaugurará su remodelado estadio de 1 y 57 ante el siempre difícil Atlético Tucumán que dirige Ricardo Zielinski.