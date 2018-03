Los Leones se miden con India en la tradicional Sultan Cup

Los Leones debutarán hoy en la tradicional Sultan Cup, en Ipoh, Malasia, desde las 5 y ante India. Y lo harán en un contexto particular. Hasta aquí casi no disputaron partidos y además hace poco se encontraron con la renuncia de Carlos Retegui, el DT. La Confederación Argentina de Hockey (CAH) aún no definió a su sucesor. Lo que se verá en este certamen, en principio, es una incógnita.

Desde las 5 el campeón olímpico y Nº 2 del ránking se medirá ante India, 6ª. Mañana le tocará Irlanda, desde las 7 (10º) y luego le quedarán los encuentros ante el seleccionado local (12º), Inglaterra (7ª) y Australia (1ª). Los dos mejores en este formato de round robin, disputarán la final.

Los Leones se quedaron sin entrenador el 17 de febrero, cuando el Chapa, quien los llevó a conseguir la gloria olímpica, anunció que no seguiría al mando del equipo. En Malasia, el mendocino Rolando Rivero está como cabeza de grupo, mientras se aguarda que la CAH se exprese y anuncie al nuevo entrenador tras la fracasada gestión por Alejandro Verga.

El seleccionado nacional tendrá en junio el Champions Trophy y en diciembre el Mundial. Sin embargo, hasta aquí casi no tuvo rodaje de competencia, porque los amistosos que tenía programado contra Pakistán en Mar del Plata "se cayeron" y apenas jugaron uno contra Malasia, hace unos días en Kuala Lumpur. El que se estimaba como segundo encuentro de esta índole terminó siendo un ensayo informal de dos tiempos de 15 minutos.